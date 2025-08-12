TSV Kirchdorf dreht Rückstand und überrollt Luthe

Der TSV Kirchdorf am Deister hat am ersten Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 eindrucksvoll seine Ambitionen unterstrichen. Gegen den TSV Luthe siegte der Aufsteiger nach frühem 0:2-Rückstand am Ende klar mit 6:2 (2:2).

Schon in den Anfangsminuten deutete sich ein offener Schlagabtausch an – jedoch mit einem Traumstart für die Gäste. Bereits in der zweiten Minute brachte Silas Schwarzenstein Luthe in Führung, als er einen Fallrückzieher aus rund 16 Metern sehenswert in den rechten oberen Torwinkel setzte. Nur vier Minuten später erhöhte derselbe Spieler nach einer Kontersituation auf 0:2. TSV-Luthe-Trainer David Oehmigen sprach später von einem „Bombenstart“: „Besser kann man in die Saison eigentlich nicht rein starten.“

Kirchdorfs Coach Pascal Biank bezeichnete die Anfangsphase als „kalte Bezirksliga-Dusche“, lobte aber die Reaktion seiner Mannschaft: „Ab der 10. Minute hatten wir das Spiel komplett im Griff.“ Die Hausherren erspielten sich in der Folge weitere Möglichkeiten, ließen jedoch vor der Pause die Führung liegen.

Kirchdorf wirkte zu diesem Zeitpunkt überrascht, fand jedoch schnell ins Spiel zurück. In der 10. Minute nutzte Spielertrainer Sincar eine Unachtsamkeit in der Luthe-Abwehr zum Anschlusstreffer. Nur wenig später fiel der Ausgleich: Eine Ecke konnte Gästetorwart Lohmann nicht klären, und Emme schob zum 2:2 ein. Für Oehmigen waren beide Gegentore „klare Torwartfehler“, die der Partie eine völlig neue Richtung gaben.

Nach dem Seitenwechsel sorgte ein umstrittener Elfmeterpfiff für die Wende. In der 48. Minute verwandelte Eng sicher zum 3:2. Während Biank von einem „50/50-Elfmeter“ sprach, kritisierte Oehmigen die Entscheidung deutlich: „Meiner Meinung nach, und der gegnerische Stürmer hat es auch gesagt, ganz klar kein Foul.“ Für Luthe erwies sich der Rückstand als Knackpunkt – „das 3:2 hat uns endgültig gekillt“, so Oehmigen.

In den folgenden Minuten nutzte Kirchdorf seine Überlegenheit konsequent: Diez-Glies (58.), Wagner (61.) und Wissel (65.) erhöhten in kurzer Abfolge auf 6:2. Der TSV Luthe hatte dem nun druckvoll aufspielenden Gegner kaum noch etwas entgegenzusetzen. Oehmigen räumte ein: „Man muss dann auch ehrlicherweise sagen, es ist auch in der Höhe verdient. Ehrlicherweise hätte die Niederlage auch noch höher ausfallen können.“

Kirchdorf hingegen konnte zufrieden sein. Trotz des Fehlstarts überzeugte die Mannschaft mit hohem Tempo, physischer Präsenz und klarer Chancenverwertung. „Wir haben uns weiterhin sehr viele gute Chancen herausgespielt“, resümierte Biank, wenngleich er anmerkte, dass „der letzte Pass zu unpräzise“ gewesen sei.

Mit diesem Sieg setzt sich Kirchdorf zunächst in der oberen Tabellenhälfte fest, während Luthe den eigenen Anspruch nach der frühen Führung nicht bestätigen konnte. Für Oehmigen steht fest: „Wir sind definitiv eine der Mannschaften, die um den Klassenerhalt kämpfen wird. Jetzt müssen wir schnellstmöglich besser verteidigen.“