TSV Kirchberg: "Die Jungs sind noch enger zusammengerückt"

Trotz acht Absteigern schaffte der TSV Kirchberg in einer extrem fordernden Saison den Klassenerhalt. Trainer Dominik Breher zieht ein positives Fazit und richtet den Blick auf eine erneut herausfordernde Spielzeit.

"Mit dem Klassenerhalt in der Bezirksliga haben wir unser großes Saisonziel erreicht", bilanziert Dominik Breher. Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als leicht: In einer Spielzeit mit acht Absteigern war jeder Punkt von elementarer Bedeutung. Dass Kirchberg diese Hürde überwunden hat, ist für den Trainer ein "riesiger Erfolg". Auch im Pokal gelang ein Achtungserfolg: Das Erreichen des Viertelfinals war das beste Ergebnis seit mehr als zehn Jahren.

Richtungswechsel in der Abstiegsrunde

Kaufbeuren als Teambuilding-Maßnahme

In der Vorbereitung auf die neue Saison steht für den TSV Kirchberg ein Team-Wochenende im Ostallgäu mit dem Besuch des Kaufbeurer Tänzlefestes im Fokus. Breher: "Wenn man von einem Highlight sprechen will, dann ist es sicherlich dieses Wochenende." Sportlich liegt der Fokus auf der bestmöglichen Vorbereitung für eine abermals fordernde Spielzeit.

Keine Einzelspieler, sondern Kollektiv im Fokus

"An der Stelle gibt es nicht den einen Spieler herauszuheben", betont Breher, der die Entwicklung des gesamten Teams hervorhebt. Nach schwieriger Vorrunde sei es gelungen, als Einheit neue Impulse zu setzen. Auch deshalb bleibe der Kern des Teams zur neuen Saison erhalten.

Klassenerhalt bleibt oberstes Ziel

Breher gibt für die kommende Saison ein klares Ziel aus: "In einer starken Bezirksliga mit wiederum verschärftem Abstieg kann es für uns nur um den Klassenerhalt gehen." Zudem wolle man erneut im Pokal weit kommen. Besonderen Wert legt der Trainer jedoch auf die Entwicklung seiner Spieler: "Wir wollen die Jungs unterstützen, begleiten und jeden Schritt für Schritt besser machen."

Breites Titelrennen erwartet

Einen eindeutigen Favoriten sieht Breher in der neuen Saison nicht. Ochsenhausen mit starker Jugend, Ringschnait/Mittelbuch und Ummendorf/Fischbach mit hochkarätigen Verstärkungen und erfahrenen Trainerteams zählen für ihn zum Favoritenkreis. Auch Hundersingen, das als Erster der Abstiegsrunde überzeugte, traut er viel zu. Zudem erwartet er, "dass sich eine Mannschaft oben festsetzt, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte".

Eigengewächse sollen herangeführt werden

Im Kader des TSV Kirchberg bleibt die Konstanz gewahrt. "Nahezu alle Leistungsträger bleiben an Bord", berichtet Breher. Sechs A-Junioren rücken auf, die behutsam in den Aktivenbereich integriert werden sollen. Abgänge gibt es dennoch: Björn Specker verstärkt künftig die zweite Mannschaft, Matthias Henkel wechselt zum FV Altenstadt/Iller und Thomas Merkle zum SV Jedesheim.

Relegation: Zwischen Highlight und Belastung

Bei der Frage nach dem Relegationsmodus zeigt sich Breher differenziert. "Vor vierstelliger Kulisse solche Spiele zu bestreiten, sind absolute Highlights für uns Amateurfußballer." Gleichzeitig sei der Druck enorm, die Belastung durch eine lange Saison mit bis zu 40 Pflichtspielen hoch. Er wünscht sich deshalb "klarere Regelungen zu Auf- und Abstieg". Als positives Beispiel nennt er den bayerischen Verband, bei dem vor der Saison klar ist, welche Platzierungen wozu berechtigen.

Ausblick mit Augenmaß

Der TSV Kirchberg will seinen Platz in der Bezirksliga behaupten. In einer Liga mit vielen ambitionierten Vereinen setzt der Verein auf Kontinuität, Nachwuchsförderung und Teamgeist. Mit dieser Mischung soll auch die Saison 2025/2026 zum Erfolg werden.