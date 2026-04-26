TSV-Kicker kommen im Eybacher Tal ins Trudeln

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 24. Spieltag in der Fußball-Landesliga, Staffel 2, empfing der stark abstiegsbedrohte Tabellendreizehnte, der Sport-Club Geislingen (25 Punkte/Saison-Bilanz: 7-4-12), den Zweitplatzierten TSV Bernhausen (43/14-1-8), zum mit Spannung erwarteten Duell David gegen Goliath. Das Hinspiel im Fleinsbachstadion hatten die Lila-Weißen vergangenen Oktober noch klar mit 7:1 zu ihren Gunsten entschieden. Nun teilten sich die beiden Kontrahenten die Punkte und trennten sich in einer kurzweiligen und gutklassigen Partie leistungsgerecht mit 1:1.

Die Gäste hingegen gaben nach zuletzt vier Siegen in Serie erstmals wieder Punkte ab. Mit der zweiten Punkteteilung der Saison büßten die Kicker aus Filderstadt wertvolle Zähler im Aufstiegsrennen ein und verpassten zugleich den Sprung an die Tabellenspitze.

Mit dem bereits vierten Unentschieden auf heimischer Wiese und dem fünften Remis insgesamt verharren die Hausherren auf Rang 13 des Klassements und sind seit nunmehr acht Partien in Folge vor heimischem Publikum (16 Punkte/ Heim-Serie: 4-4-0) ungeschlagen.

Für das erste Highlight der Begegnung sorgten die Hausherren nach nur zehn Minuten: Da hatte Geislingens Patrick Niederberger perfekt für seinen Mannschaftskollegen Mert Özdemir durchgesteckt. Der zog in den Sechzehner der Filder-Kicker, vernaschte die lila-weiße Hintermannschaft mit einer knackigen Finte wie Onkel Helmut seine Trauben-Nuss-Schokolade - aber sein strammer Schuss aus zwölf Metern und halblinker Position wurde von Bernhausens Keeper Matej Livancic mit einer Weltklasse-Parade entschärft, indem er reaktionsschnell ins linke untere Eck abtauchte und die Kugel aus der Gefahrenzone beförderte.

Mit einem scharf getretenen Eckball von links in den TSV-Strafraum bediente nur sieben Zeigerumdrehungen später SCG-Kicker Özdemir seinen am zweiten Pfosten positionierten Teamkameraden Marvin Mayer, der das Leder jedoch mit einem wuchtigen Kopfball aus fünf Metern an den Querbalken nagelte (17.).

In der 25. Minute packte Geislingens Pascal Volk den Holzkohlegrill aus: Seine Fackel aus 18 Metern und zentraler Position rutschte jedoch vom Rost und zischte über das Gehäuse wie das Fett in die Glut.

Nur fünf Minuten später ließ Bernhausens Flügelflitzer Dimitrios Vidic im rechten Mittelfeld die Funken sprühen, fegte über die rechte Außenbahn wie ein Neutronenblitz und zog in die Box. Seine elektrische Entladung aus zwölf Metern und halbrechter Position donnerte jedoch am langen Pfosten vorbei (30.).

Mit einem wohltemperierten Pass in die Tiefe setzte TSV-Kicker Filip Jordacevic seinen Mitspieler Michael Henneh perfekt in Szene. Der drang in den Hoheitsbereich der Schwarz-Weißen ein, aber seine Wuchtbrumme aus zehn Metern strich am kurzen Pfosten vorbei, so wie sonst nur die Kalbsleberwurst über den Holzhackerbriegel (39.).

Nur zwei Zeigerumdrehungen später schwang Bernhausens Standard-Spezialist Jordacevic den Zauberstab, aber sein mit viel Drive und Schnitt getretener Freistoß aus dem rechten Halbfeld heraus wurde von Geislingens Schlussmann Rocco Sauter mit einer Glanzparade entschärft, indem er die Kugel mit den Fingerspitzen über das Gestänge lenkte (41.).

Mit einer perfekt getimten Hereingabe von rechts in den Strafraum der Gastgeber bediente nur 120 Sekunden nach Wiederbeginn TSV-Kicker Vidic seinen im Zentrum lauernden und zu luftig verteidigten Capitano Ivan Matanovic, der die Murmel jedoch mit einem wuchtigen Kopfball aus sieben Metern am rechten Pfosten vorbeijagte (47.).

In der 51. Minute legte Geislingens Goalgetter Marcel Mädel mustergültig für seinen Teamkollegen Özdemir quer, der den Ball aus zehn Metern und zentraler Position unhaltbar für Bernhausens Torhüter Livancic in die Maschen zimmerte und den Underdog damit mit 1:0 in Front brachte.

In der 69. Minute gab SCG-Kicker Sven Sönmez im rechten Mittelfeld mächtig Fersengeld, düste über den Außenflügel wie ein Airbus A350 über die Einflugschneise am Stuttgarter Flughafen, drang in den Bernhäuser Luftraum ein und legte für seinen im Zentrum heranflatternden kongenialen Sturmpartner Mädel quer. Der zündete das Triebwerk, aber sein Schuss aus acht Metern verfehlte die Rollbahn und segelte am Tower vorbei.

Nur 180 Sekunden später packte Bernhausens Tornado und Standard-Virtuose Matanovic sein Zauberfüßchen aus und beförderte das Spielgerät mit einem spitzbübischen Kunstschuss aus 20 Metern und halblinker Position ins linke untere Eck und markierte damit den späteren 1:1-Endstand (72.).

In der 88. Minute hatte TSV-Kicker Mihael Tomic den Siegtreffer für die Gäste auf dem Fuß, aber seine Wuchtbrumme aus elf Metern und halbrechter Position wurde von Geislingens Kapitän Malik Eyüpoglu schockgefrostet und aus der Gefahrenzone gekratzt wie der Raureif von der Windschutzscheibe an einem flauschigen Montagmorgen.