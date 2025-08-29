TSV-Keeper Kevin Wieszolek für zwei Spiele gesperrt

Wiesbaden. Beim Aufsteiger, am Sonntag (15 Uhr) beim SSC Juno Burg zu Gast, greifen die Rädchen immer besser ineinander. Einzig die Rote Karte gegen Torhüter Kevin Wieszolek in der Partie gegen die SG Walluf wegen angeblichen Handspiels außerhalb des Sechzehners, trübt das Bild etwas.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Es war wohl eine knappe Entscheidung. Der Keeper habe beteuert, dass er sich noch innerhalb des Strafraums bewegt habe, schildert Trainer Gökhan Caliskan, der froh ist, mit Fabian Vollmer einen zweiten starken Schlussmann im Kader zu haben. Wieszolek muss nun eine Zwei-Spiele-Sperre absitzen. In Unterzahl hatte der TSV gegen Walluf nach dem Platzverweis von 1:0 durch den Hattrick von Daniel Rudi noch auf 4:0 gestellt.