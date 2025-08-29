TSV-Keeper Kevin Wieszolek für zwei Spiele gesperrt

Wiesbaden. Beim Aufsteiger, am Sonntag (15 Uhr) beim SSC Juno Burg zu Gast, greifen die Rädchen immer besser ineinander. Einzig die Rote Karte gegen Torhüter Kevin Wieszolek in der Partie gegen die SG Walluf wegen angeblichen Handspiels außerhalb des Sechzehners, trübt das Bild etwas.
Es war wohl eine knappe Entscheidung. Der Keeper habe beteuert, dass er sich noch innerhalb des Strafraums bewegt habe, schildert Trainer Gökhan Caliskan, der froh ist, mit Fabian Vollmer einen zweiten starken Schlussmann im Kader zu haben. Wieszolek muss nun eine Zwei-Spiele-Sperre absitzen. In Unterzahl hatte der TSV gegen Walluf nach dem Platzverweis von 1:0 durch den Hattrick von Daniel Rudi noch auf 4:0 gestellt.
Rudi fühle sich im Verein einfach wohl, bekomme Freiheiten, ruhe sich darauf aber nie aus, weiß Caliskan um die Fähigkeiten des jungen Stürmers. Dessen Tore seien aber auch ein Produkt der Teamleistung, betont der Coach, der die Verzahnung langjähriger Stammkräfte mit den Zugängen als immer besser empfindet. Wobei Mohammed Tahiri als Kapitän vorangeht, den Spagat zwischen Schichtarbeit, Familie und Fußball in beeindruckender Manier stemmt. „Oben mitspielen, daran denke ich nicht“, bleibt Caliskan ungeachtet des Positivtrends bodenständig. Wo doch das Liga-Feld ziemlich ausgewogen besetzt scheint.
Die SG Walluf trifft nach dem 0:4 beim TSV im heimischen Johannisfeld auf den TuS Dietkirchen (So., 15 Uhr), Biebrich 02 gastiert nach dem Dreier in Zeilsheim beim FC Waldbrunn (Fr., 19.30 Uhr).