TSV Kastl nutzt Überzahl und feiert ersten Auswärtssieg

Nach der Gelb-Roten Karte gegen Dornach erzielt Sebastian Spinner in der 89. Minute das entscheidende Tor für den TSV Kastl.

Schmerzliche Niederlage für die Landesliga-Fußballer des SV Dornach: Nach dem unglücklichen 0:1 gegen den bis dahin punktgleichen TSV Kastl findet sich der Neuling in bedrohlicher Nähe der Abstiegsrelegationsplätze wieder. Bis zur 89. Minute waren keine Tore gefallen, dann brauchte sich Angreifer Sebastian Spinner nach dem Zuspiel des eingewechselten Maximilian Damoser am Strafraum nur noch kurz aufzudrehen und hatte freie Bahn – sein zehnter Treffer bescherte dem TSV Kastl den ersten Auswärtssieg in dieser Saison.

„Von den Chancen her war es ein ausgeglichenes Spiel. Wir müssen eigentlich mit 1:0 in Führung gehen, dann läuft es womöglich ganz anders“, sagte Dornachs Trainer Sebastian Wastl. Er sprach damit die Situation kurz nach der Pause an, als Can Bozoglu allein auf Andreas Peller zulief und am herausstürzenden TSV-Keeper scheiterte (49.). Auch Leon Rexhaj boten sich zwei gute Gelegenheiten. Erst versuchte er es vergeblich mit einem Zuspiel auf Manuel Ring, statt selbst abzuschließen (54.), kurz darauf steuerten die Dornen in Überzahl auf die Gäste-Defensive zu, doch Rexhaj schoss nach Bozoglus Pass über den Kasten (65.).

Auf der anderen Seite vergab Matchwinner Spinner zwei tolle Möglichkeiten. Zunächst lenkte SVD-Innenverteidiger Alexander Mrowczynski seinen Schuss mit dem Kopf spektakulär über die Latte (64.), später verfehlte der Angreifer aus 13 Metern haarscharf die lange Ecke (78.). „Vor der Pause haben wir auch ein bisschen Glück, aber in der zweiten Hälfte bringen die eingewechselten Spieler frischen Wind rein, und wir gewinnen letztlich verdient“, sagte Kastls Coach Harry Mayer.

Die Dornacher schwächten sich selbst: Die Zeitstrafe für Markus Hanusch (43.) überstanden die Platzherren noch gut, die Gelb-Rote Karte gegen Simon Kampmann (83.) wegen Ballwegschießens bestrafte der Gegner aber rigoros. Die Begegnung war von viel Kampf, Krampf und Fouls geprägt. In der ersten Halbzeit blieb es bei Torannäherungen. „Mir war klar, dass es angesichts der Konstellation kein Augenschmaus wird“, sagte Sebastian Wastl. Er setzte zunächst auf eine Dreierkette, und stellte nach dem Wechsel auf sein gewohntes 4-2-3-1 um: „Dass wir vor der Pause nicht ins Spiel finden, nehme ich daher auf meine Kappe.“