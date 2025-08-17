TSV kassiert bittere Niederlage...

Trotz einer Vielzahl an Ausfällen stellt der TSV eine schlagkräftige Truppe aufs Feld und ist zu Beginn klar das dominante Team. Nach einem energischen Attackieren gewinnt Eckle den Ball und wird dann in letzter Sekunde noch gestoppt. Weitere große Chancen lässt Bosch liegen. Neenstetten versucht es viel mit langen Bällen, kommt aber nicht wirklich ins Spiel. Noch in der ersten Halbzeit lässt Eckle per Kopf die Führung liegen. In der zweiten Halbzeit verschläft der TSV die Anfangsphase und kassiert dann direkt das 0-1 (51.). Fortan ist das Spiel offen, wenngleich jetzt die Chancen eher Neenstetten hat. Aus abseitsverdächtiger Position kassiert der TSV dann das 0-2 (67.). Der mutmaßliche Deckel drauf kommt dann durch einen fragwürdigen Elfmeter, der auch die gelb-rote Karte für Bückle mit sich zieht (71.). In Unterzahl und mit einem 3-0 Rückstand rappelt sich der TSV aber nochmals auf und scheitert durch Noller und Jost erneut. Der eingewechselte Benz setzt einen Schuss an den Pfosten. Kurz vor Schluss erzielt Eckle dann ebenfalls per diskutablem Handelfmeter das 3-1 (90.). In der Folge scheitert Benz nochmals am Aluminium und setzt noch einen Kopfball über das Tor. Am Ende eine bittere Niederlage, da vor allem in der ersten Halbzeit der TSV klar besser ist und über die ganze Spielzeit verpasst Tore zu schießen.