TSV Karlshöfen meldet dritte Herren zur Saison 26/27! Bemerkenswert in Zeiten der Spielgemeinschaften von NK · Heute, 11:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hastedt

Der TSV Karlshöfen wird in der kommenden Saison wieder mit drei Herrenmannschaften an den Start gehen. Nach drei Jahren mit lediglich zwei Teams meldet der Verein erneut eine dritte Herrenmannschaft für den Spielbetrieb. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Wie der TSV mitteilte, hatte sich im Laufe der Planungen gezeigt, dass zur neuen Saison zu viele Spieler für nur zwei Mannschaften zur Verfügung standen, gleichzeitig aber zunächst noch nicht genügend Akteure für drei Teams vorhanden waren. Daraufhin machte sich ein Team aus aktiven Spielern über mehrere Wochen intensiv an die Spielerakquise – mit Erfolg. Am Ende gelang es, genügend Spieler für die Meldung einer dritten Mannschaft zu gewinnen. Dabei wurden laut Verein kaum ehemalige Spieler zurückgeholt. Stattdessen konnten zahlreiche aktive Fußballer für das Projekt begeistert werden, die bereits seit Jahren spielen und in den kommenden Tagen sowohl für den Kader der zweiten als auch der dritten Herren vorgestellt werden sollen.