TSV Karlshöfen meldet dritte Herren zur Saison 26/27!

Der TSV Karlshöfen wird in der kommenden Saison wieder mit drei Herrenmannschaften an den Start gehen. Nach drei Jahren mit lediglich zwei Teams meldet der Verein erneut eine dritte Herrenmannschaft für den Spielbetrieb. Das gab der Verein via Instagram bekannt.
Wie der TSV mitteilte, hatte sich im Laufe der Planungen gezeigt, dass zur neuen Saison zu viele Spieler für nur zwei Mannschaften zur Verfügung standen, gleichzeitig aber zunächst noch nicht genügend Akteure für drei Teams vorhanden waren. Daraufhin machte sich ein Team aus aktiven Spielern über mehrere Wochen intensiv an die Spielerakquise – mit Erfolg. Am Ende gelang es, genügend Spieler für die Meldung einer dritten Mannschaft zu gewinnen.
Dabei wurden laut Verein kaum ehemalige Spieler zurückgeholt. Stattdessen konnten zahlreiche aktive Fußballer für das Projekt begeistert werden, die bereits seit Jahren spielen und in den kommenden Tagen sowohl für den Kader der zweiten als auch der dritten Herren vorgestellt werden sollen.
Der TSV Karlshöfen betont, dass es in Zeiten zahlreicher Spielgemeinschaften und vieler Mannschaftsabmeldungen nicht selbstverständlich sei, eine zusätzliche Mannschaft als eigenständiger Verein auf die Beine zu stellen. Umso größer sei der Stolz darüber, dieses Vorhaben erfolgreich umgesetzt zu haben.
Auch die Besetzung der Trainerposten steht bereits fest. Mit Maurice Ruröde, einem ehemaligen langjährigen Spieler der ersten Herren, sowie Laurens Häntsch, der kürzlich seine C-Lizenz als Trainer erworben hat, wurde ein Trainerteam gefunden, das Erfahrung und fußballerisches Fachwissen mitbringen soll.
Beide Neu-Coaches sind beim TSV fest verwurzelt. Häntsch kam aus der eigenen Jugend und stand in der frisch abgelaufenen Saison 16 Mal für die zweite Herren sowie drei Mal für die erste Herren auf dem Platz. Ruröde ist im Kreis bekannt und absolvierte unzählige Spiele für Karlshöfens erste Mannschaft in der Kreisliga und Kreisklasse.