TSV Karlshöfen gewinnt den 10. Ausstellungs-Cup von Thees Klaffke · Heute, 13:58 Uhr · 0 Leser

Der TSV Karlshöfen gewinnt den 10. Ausstellungs-Cup: Nach dem Erfolg 2024 sicherte sich der TSV durch einen 2:1-Finalsieg gegen den FC Wörpetal zum zweiten Mal den Turniersieg. – Foto: Thees Klaffke

Der Wanderpokal des Ausstellungs-Cups geht in diesem Jahr an den TSV Karlshöfen. Beim vom FC Ummel veranstalteten Turnier setzte sich der Kreisligist in einem intensiven und bis zur letzten Aktion spannenden Finale mit 2:1 gegen den Bezirksligisten FC Wörpetal durch. In den beiden weiteren Wettbewerben feierten der TSV Dannenberg II und der MTSV Selsingen III jeweils bei ihrer ersten Teilnahme den Turniersieg. Zudem stand während der sechstägigen Turnierwoche erstmals ein Freundschaftsspiel der Damen auf dem Programm. Turnier 1: Böttjers Traumfreistoß entscheidet das Finale

Der Anlauf zum Siegtreffer: Leif Böttjer verwandelte diesen Freistoß zum entscheidenden 2:1 für den TSV Karlshöfen. – Foto: Thees Klaffke

Der TSV Karlshöfen hat sich den Wanderpokal des 10. Ausstellungs-Cups gesichert. Im Endspiel bezwangen die „Kleeblätter“ den eine Spielklasse höher spielenden Titelverteidiger FC Wörpetal mit 2:1. In einer umkämpften Partie ging Wörpetal zunächst in Führung. Ein Freistoß von Jannick Jagels wurde entscheidend abgefälscht und landete zum 1:0 im Karlshöfener Tor. Nach dem Seitenwechsel gelang dem TSV der Ausgleich. Marvin Grabau schlug einen langen Ball in die Spitze, den Michel Stolzenberg zum 1:1 verwertete. Anschließend deutete vieles auf ein Elfmeterschießen hin, ehe Leif Böttjer in der Nachspielzeit für den Höhepunkt des Turniers sorgte. Mit einem Traumfreistoß nahe der Mittellinie überwand er Wörpetals Torhüter Jonas Rieck und erzielte den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer.

Karlshöfens Kapitän Jeremy Schramm nahm nach dem Endspiel den Siegerpokal von Oliver Moje, Geschäftsführer der Ausstellungs-GmbH Tarmstedt und Samtgemeindebürgermeister, entgegen. – Foto: Thees Klaffke

Nach dem Abpfiff überreichte Oliver Moje, Geschäftsführer der Ausstellungs-GmbH Tarmstedt und Samtgemeindebürgermeister, den Wanderpokal an TSV-Kapitän Jeremy Schramm. Unter dem Jubel seiner Mannschaft nahm Schramm die Trophäe entgegen und stemmte sie anschließend in die Höhe.

Das Spiel um den dritten Platz musste kurzfristig entfallen. Der SV Blau-Weiß Bornreihe II sagte die Begegnung gegen den gastgebenden FC Ummel aufgrund von Personalproblemen ab. Turnier 2: Dannenberg II gewinnt bei der Premiere

Jubel nach dem Abpfiff: Bei seiner ersten Teilnahme sicherte sich der TSV Dannenberg II durch einen 2:0-Finalsieg gegen den FC Ostereistedt/Rhade II den Turniersieg im zweiten Wettbewerb des Ausstellungs-Cups. – Foto: Thees Klaffke

Der TSV Dannenberg II durfte bei seiner ersten Teilnahme am Ausstellungs-Cup direkt einen Turniersieg feiern. Im Endspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Rolf Seiler mit 2:0 gegen den FC Ostereistedt/Rhade II durch. Luis Paul Köster brachte den TSV mit einer sehenswerten Einzelaktion in Führung. Noch vor der Pause erhöhte David Gerken mit einem Distanzschuss auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der FC O/R den Druck und drängte auf den Anschlusstreffer. Die Mannschaft erspielte sich mehrere Möglichkeiten, brachte den Ball jedoch nicht im Dannenberger Tor unter. So hatte der Zwei-Tore-Vorsprung bis zum Abpfiff Bestand.

Azad Kocaman und der FC Ostereistedt/Rhade II mussten sich im Endspiel des zweiten Wettbewerbs dem TSV Dannenberg II mit 0:2 geschlagen geben: – Foto: Thees Klaffke

Eine überraschend deutliche Angelegenheit war zuvor das Spiel um den dritten Platz. Der klassentiefere FC Ummel II setzte sich mit 6:0 gegen den FC Wörpetal II durch. Christian Schneider, Steffen Plate, Niko Schröder und der doppelt erfolgreiche Jan Grünwaldt trafen für den FCU. Zudem lenkte Wörpetals Kapitän Pascal Steffens den Ball nach einer Ummeler Ecke unglücklich ins eigene Netz.

Jan Grünwaldt war beim deutlichen 6:0-Erfolg seines FC Ummel II gegen den FC Wörpetal II von der Wörpetaler Defensive um Frieder Seifert kaum zu stoppen und steuerte zwei Treffer zum klaren Sieg bei. – Foto: Thees Klaffke

Turnier 3: Selsingen III triumphiert beim Debüt Auch der MTSV Selsingen III krönte seine erste Teilnahme am Ausstellungs-Cup ebenfalls mit dem Turniersieg. Beim Blitzturnier trafen mit Selsingen, dem FC Ummel III und dem FC Ostereistedt/Rhade III drei Mannschaften aus der 4. Kreisklasse aufeinander. Der TSV Gnarrenburg III ging als einziges Team aus der 3. Kreisklasse an den Start. Im Finale ließ der MTSV dem klassenhöheren TSV Gnarrenburg beim 5:1 kaum eine Chance. Tom Böttjer sowie Dominik Löhn und Boyd van Keeken, die jeweils zweimal trafen, erzielten die Selsinger Tore. Paul Küpper hatte für Gnarrenburg zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt.

Erfolgreiches Debüt: Der MTSV Selsingen III sicherte sich bei seiner ersten Teilnahme den Turniersieg im dritten Wettbewerb des Ausstellungs-Cups. – Foto: Thore Wülpern

Den Finaleinzug hatte Selsingen zuvor durch einen 2:1-Erfolg gegen den FC Ummel III perfekt gemacht. Dominik Löhn brachte den MTSV mit zwei frühen Treffern auf Kurs. Anschließend fand der FCU besser in die Begegnung, kam durch Lennard Hunfeld aber nur noch zum Anschlusstreffer. Wesentlich dramatischer verlief das zweite Halbfinale zwischen dem FC Ostereistedt/Rhade III und dem TSV Gnarrenburg III. Florian Böschen und Sascha Ehlers brachten den FC O/R zunächst mit 2:0 in Führung. Zwei späte Tore von Paul Küpper retteten Gnarrenburg jedoch ins Elfmeterschießen. Dort verwandelten Marlon Hiller, Küpper und Metin Yildiz für den TSV. Aufseiten des FC O/R trafen Tristan Oetjen und Kevin Gödel. Gnarrenburgs Torhüter Heiko Ropers parierte schließlich den Versuch von Dennis Bohling und sicherte seinem Team damit den 5:4-Erfolg und den Einzug ins Finale. Im Spiel um den dritten Platz setzte sich der FC Ostereistedt/Rhade III mit 2:0 gegen den FC Ummel III durch. Tristan Oetjen und Clemens Meyer erzielten die Treffer. Damen sorgen für ein Torfestival Bereits am Donnerstag stand erstmals auch die erste Damenmannschaft des FC Ummel während des Ausstellungs-Cups auf dem Platz. In einem unterhaltsamen Freundschaftsspiel mit mehreren Führungswechseln setzte sich der TSV Dannenberg mit 5:3 gegen die Gastgeberinnen durch. Zur Spielerin des Tages avancierte Lariussa Müller, die drei Treffer für den TSV erzielte. Zudem waren Sabrina Müller und Gina-Marie Timke für Dannenberg erfolgreich. Die Tore des FC Ummel erzielten Mascha Laucke, Lena Trapp und Jette Laucke.

Mascha Laucke und die erste Damenmannschaft des FC Ummel mussten sich dem TSV Dannenberg in einem torreichen Testspiel mit 3:5 geschlagen geben. – Foto: FC Ummel