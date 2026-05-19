TSV Karlshöfen feiert direkte Rückkehr in die Kreisliga

„Wir haben die ganze Saison darauf hingearbeitet, in die Kreisliga zurückzukehren. Den frühen Zeitpunkt haben wir uns durch gute Trainingseinheiten und überwiegend sehr gute Spiele verdient und ist Ausdruck einer überragenden Saison“, sagte Lüdemann. Vor allem in der Hinrunde entwickelte sich ein enges Rennen um die Tabellenspitze. Der TSV Karlshöfen lag zunächst hinter dem SV Viktoria Oldendorf, ehe sich die Mannschaft mit zwei Siegen in den direkten Spitzenspielen zum Jahresende entscheidend absetzen konnte. Danach baute der TSV seinen Vorsprung kontinuierlich auf aktuell 14 Punkten aus.

Auch die Zahlen unterstreichen die starke Saison: 21 Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage. Mit bislang 95 erzielten Treffern stellen die „Kleeblätter“ die beste Offensive der Liga, gleichzeitig kassierte das Team erst 19 Gegentore und verfügt damit auch über die stabilste Defensive. Insgesamt trafen bereits 14 verschiedene Spieler für den TSV. Mit Phillip Schmitz (24 Treffer) und Michel Stolzenberg (17 Treffer) stellt der TSV die beiden derzeit treffsichersten Spieler der Liga. Lüdemann hebt Zusammenhalt hervor

Für Lüdemann steht neben den sportlichen Erfolgen vor allem die Entwicklung innerhalb der Mannschaft im Mittelpunkt. Auch schwierige Situationen habe das Team gemeinsam gemeistert. „Ich bin schon sehr stolz auf die Mannschaft und auf das, was die Jungs in dieser Saison geleistet haben, sei es nach Rückschlägen, wie die rote Karte im Spitzenspiel in Oldendorf und der Umgang mit der einzigen Niederlage in Sandbostel, aber auch der super Trainingsbeteiligung. Was ich sicher nie vergessen werde, ist der überragende Zusammenhalt im TSV und die super Unterstützung der Ehrenamtlichen, der Zuschauer und des gesamten Umfelds. Dafür ein herzliches Dankeschön!“, betonte Lüdemann.

Trainer Jens Lüdemann – Foto: Thies Meyer