TSV Karlburg setzt weiter auf sein Trainerteam

Der TSV Karlburg bleibt seinem eingeschlagenen Weg treu und setzt auch in der Saison 2026/27 auf Kontinuität an der Seitenlinie. Cheftrainer Christopher Bieber und Co-Trainer Cedric Fenske haben ihre Verträge beim Verein verlängert.
Nach dem Abstieg aus der Bayernliga in der Spielzeit 2024/25 übernahm das Trainerduo im Sommer die Verantwortung für die Mannschaft. Seither gelang es ihnen, das Team zu stabilisieren und sportlich neu auszurichten. Aktuell rangiert der TSV Karlburg auf einem respektablen 6. Tabellenplatz in der Landesliga Nordwest – ein klarer Beleg für die positive Entwicklung unter der Leitung von Bieber und Fenske.
Auch personell plant der Verein mit viel Beständigkeit: Ein Großteil des aktuellen Kaders wird dem TSV Karlburg auch in der kommenden Saison erhalten bleiben. Bei einigen wenigen Spielern stehen finale Entscheidungen noch aus. Parallel dazu sondiert der Verein den Markt und befindet sich in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen, konkrete Abschlüsse gibt es bislang jedoch nicht.
„Christopher und Cedric haben in einer schwierigen Situation sehr gute Arbeit geleistet“, betont Björn Spehnkuch, Vorstand Fußball. „Nach dem Abstieg wurde die Mannschaft stabilisiert und Schritt für Schritt weiterentwickelt. Diesen Weg möchten wir gemeinsam fortführen.“
Auch das Trainerteam blickt voller Tatendrang nach vorne. „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen des TSV Karlburg und wollen die gute Arbeit konsequent fortsetzen“, erklärt Cheftrainer Christopher Bieber. Co-Trainer Cedric Fenske ergänzt: „Die Mannschaft hat nach dem Abstieg eine solide Entwicklung genommen – darauf wollen wir aufbauen.“
Der TSV Karlburg und Torwarttrainer Markus Zimmermann haben sich einvernehmlich auf die Beendigung der Zusammenarbeit verständigt. Der Verein bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz und seine geleistete Arbeit. Nach seinem Abschied wird Fabian Brand ab Sommer die Torhüter des TSV Karlburg betreuen. Der frühere Keeper des Vereins kehrt damit in neuer Funktion als Torwarttrainer zurück. Derzeit ist Brand noch in Ruppertshütten als Trainer aktiv, bevor er anschließend nach Karlburg wechselt.