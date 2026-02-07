TSV Karlburg setzt weiter auf sein Trainerteam

– Foto: Verein

Der TSV Karlburg bleibt seinem eingeschlagenen Weg treu und setzt auch in der Saison 2026/27 auf Kontinuität an der Seitenlinie. Cheftrainer Christopher Bieber und Co-Trainer Cedric Fenske haben ihre Verträge beim Verein verlängert.

Nach dem Abstieg aus der Bayernliga in der Spielzeit 2024/25 übernahm das Trainerduo im Sommer die Verantwortung für die Mannschaft. Seither gelang es ihnen, das Team zu stabilisieren und sportlich neu auszurichten. Aktuell rangiert der TSV Karlburg auf einem respektablen 6. Tabellenplatz in der Landesliga Nordwest – ein klarer Beleg für die positive Entwicklung unter der Leitung von Bieber und Fenske.

Auch personell plant der Verein mit viel Beständigkeit: Ein Großteil des aktuellen Kaders wird dem TSV Karlburg auch in der kommenden Saison erhalten bleiben. Bei einigen wenigen Spielern stehen finale Entscheidungen noch aus. Parallel dazu sondiert der Verein den Markt und befindet sich in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen, konkrete Abschlüsse gibt es bislang jedoch nicht.