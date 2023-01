TSV Karlburg: Kontinuität im Trainerteam Neuzugänge für den Landesliga-Kaderrn

„Wir sind froh, dass es allen Vieren beim TSV Karlburg gut gefällt und sie den Weg weiter mit uns gehen. Die Zusammenarbeit mit ihnen ist so, wie es in einem Dorfverein sein sollte – unkompliziert, freundschaftlich, unaufgeregt und konstruktiv“, so Vorstand Fußball Manuel Steigerwald.

„Uns war bewusst, dass wir mit einem recht dünnen Kader in die Saison gestartet sind. Leider kam mit den schmerzhaften Ausfällen von Maurice Kübert, Adrian Winter, Sebastian Fries, Jonas Leibold, Julian Meyer, Jari Heuchert oder Marco Kunzmann enormes Verletzungspech dazu. Unser Ziel war es also, in der Winterpause nachzulegen und das ist uns Gott sei Dank auch gelungen“, so Manuel Steigerwald über die Neuverpflichtungen beim TSV.

Parallel dazu arbeitet der Verein weiter am Kader für die Saison 2023/2024. Hier kann bereits zweifach Vollzug gemeldet werden. Der gebürtige Gemündener Markus Mjalov wird ab Sommer nicht mehr für den FC Fuchsstadt, sondern für den TSV Karlburg auf Torejagd gehen und vom FV Helmstadt kommt mit Kai Schlagmüller ein weiterer Offensivakteur.