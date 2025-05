TSV Kaldenkirchen unterliegt dem Hülser SV deutlich

Der TSV Kaldenkirchen hat sein letztes Heimspiel der Saison 2024/25 in der Kreisliga A Kempen & Krefeld klar verloren. Gegen den in der Rückrunde ungeschlagenen Hülser SV setzte es am Sonntagnachmittag eine deutliche 1:5-Heimniederlage. Damit platzte endgültig der Traum vom Aufstieg in die Bezirksliga.

Bereits nach fünf Minuten lag der Ball zum ersten Mal im Netz der Hausherren: Marcus Jochum brachte die Gäste früh mit 0:1 in Führung. Und Hüls legte weiter nach. In der 13. Minute erhöhte Kevin Czompel auf 0:2. Beide Male profitierten die Hülser dabei von individuellen Aussetzern beim TSV. Jakob Dohmen besorgte nur gut zehn Minuten später das 0:3 (24.). Kaldenkirchen fand in der ersten Halbzeit kein Mittel gegen spielfreudige Gäste und agierte phasenweise katastrophal.

Trainer Andre Küppers reagierte zur Halbzeit mit einem kompletten Blockwechsel. 5 neue Spieler kamen aufs Feld. Am Anfang der 2. Halbzeit kam Kaldenkirchen zu mehreren guten Chancen, die aber vom Gästetorwart Bastian Lommel stark vereitelt wurden. Auf der anderen Seite traf Marcus Jochum in der 57. Minute zum zweiten Mal an diesem Tag und stellte auf 0:4.