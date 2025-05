TSV Kaldenkirchen schlägt Tabellenführer Union

Mit einer starken Leistung hat der TSV Kaldenkirchen am 31. Spieltag den Tabellenführer Union Nettetal II mit 4:2 (3:0) bezwungen. Die Elf von Trainer Andre Küppers zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine herausragende Vorstellung und bleibt damit im Rennen um den Aufstieg.

Schon früh zeichnete sich ab, dass Kaldenkirchen an diesem Tag hochkonzentriert auftrat. In der Anfangsphase neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, doch dann kam der TSV immer mehr zu Chancen. Nach einem Foulspiel an Steffen Eichler entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Kevin Kleier ließ sich die Chance nicht entgehen und traf souverän zum 1:0 (26.). In der Folge scheiterte Kleier zweimal nach gefährlichen Standards. Zuerst köpfte er an die Latte, danach scheiterte er am gut reagierenden Torwart der Gäste. Wenig später war dieser machtlos, als Tom Büsen (41.) die Führung nach Vorarbeit von Joel Wegener ausbaute. Der TSV blieb druckvoll. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte dann Top-Torjäger Steffen Eichler für die 3:0-Führung. Nach einer Klärungsaktion von Nils Graé setzte er sich im Laufduell gegen zwei Verteidiger durch und schob den Ball überlegt in die Maschen (45.+3).

In der zweiten Halbzeit meldeten sich die Gäste zurück. Dustin Kahlen verkürzte nach einem Fehler in der sonst aufmerksamen Kaldenkirchener Defensive auf 1:3 (57.). Kurzzeitig witterte Union Morgenluft, doch der TSV zeigte die passende Reaktion. Nach einem abgefangenen Standard schickte Tom Büsen mit einem langen Ball erneut Steffen Eichler. Wie zuvor blieb dieser vor dem Tor ruhig und erzielte mit einem platzierten Abschluss das vorentscheidende 4:1 (74.). In der Schlussphase betrieb Nettetal noch etwas Ergebniskosmetik durch Archil Ismail (90.+1), doch der TSV ließ nichts mehr anbrennen und brachte den Sieg über die Zeit.