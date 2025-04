TSV Kaldenkirchen erledigt Hausaufgaben

Der TSV Kaldenkirchen hat am Dienstagabend sein 30. Saisonspiel in der Kreisliga A Kempen & Krefeld erfolgreich bestritten. Im Auswärtsspiel beim SV Vorst setzte sich die Mannschaft von Trainer Andre Küppers mit 4:2 durch.

Dabei sah es anfangs nicht gut aus. Bereits in der 13. Minute gingen die Gastgeber durch Niklas Schubert in Führung. Doch der TSV ließ sich nicht beirren und schlug noch vor der Pause zurück. Zunächst verwandelte Kevin Kleier einen Elfmeter nach Foul an Benjamin Gutrath sicher zum Ausgleich (22.). Nur vier Minuten später brachte ein Eigentor von Vorsts Timo Kannenberg, der eine Flanke von Joel Wegener ins eigene Tor lenkte, Kaldenkirchen in Führung (26.).

Kaldenkirchen konnte so verdient jubeln. Auch wenn man sicherlich schon bessere Leistungen in dieser Saison zeigte, zählen am Ende die 3 Punkte. Damit sichert man sich mindestens den 3. Platz in der Abschlusstabelle und kann nun abwarten, was im Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Union Nettetal II und Konkurrent Thomasstadt Kempen am Freitagabend passiert.