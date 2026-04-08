TSV Kaldenkirchen eliminiert Anrath, Union Nettetal glanzlos

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Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 7. April

Im Duell zweier Bezirksligisten setzte sich der OSV Meerbusch deutlich mit 7:2 gegen den SSV Grefrath 1910/24 durch – ein Ergebnis, das den Spielverlauf allerdings nur teilweise widerspiegelt. Denn die Partie hätte früh eine andere Richtung nehmen können: Bereits in der 2. Minute bekam Grefrath einen Foulelfmeter zugesprochen, doch Christopher Claeren schoss am Tor vorbei. Statt einer möglichen Führung entwickelte sich in der Folge ein anderes Bild. Zwar brachte Ben Israil die Gastgeber nach 30 Minuten in Front, doch Gerrit Lenssen antwortete nur zwei Minuten später mit dem Ausgleich. Bis zur Pause blieb die Partie offen, ehe Meerbusch nach dem Seitenwechsel deutlich anzog.

Mit einem Doppelschlag stellte Marc Rommel früh die Weichen auf Sieg (50., 53.). In der Folge nutzte Meerbusch seine Chancen konsequent: Luis Mick Heich (65.) und erneut Ben Israil (70.) erhöhten auf 5:1. Zwar verkürzte Sven Keller zwischenzeitlich (82.), doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Philip Schmelzer (83.) und Junior Rainer Dos Santos Steuer (88.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. So stand am Ende ein klarer 7:2-Erfolg für den OSV Meerbusch, der insbesondere nach der Pause seine Offensivstärke ausspielte – während Grefrath die vergebene Großchance zu Beginn lange nachhing. OSV Meerbusch – SSV Grefrath 1910/24 7:2

OSV Meerbusch: Benjamin Appel (53. Jonas Kunft), Luca Finn Pohlmann, Kennet Kaminski (46. Marc Rommel), Luca Oliver Handke (53. Luis Mick Heich), Tim Tetzlaff (46. Lars Stieger), Erijon Syla (46. Philip Schmelzer), Junior Rainer Dos Santos Steuer, Ben Israil

SSV Grefrath 1910/24: Jan Nils Klinkenberg, Gerrit Lenssen, Jonas Landwehrs (62. Niklas Schmitz), Mika Jütten (62. Sven Keller), Christopher Claeren

Tore: 1:0 Ben Israil (30.), 1:1 Gerrit Lenssen (32.), 2:1 Marc Rommel (50.), 3:1 Marc Rommel (53.), 4:1 Luis Mick Heich (65.), 5:1 Ben Israil (70.), 5:2 Sven Keller (82.), 6:2 Philip Schmelzer (83.), 7:2 Junior Rainer Dos Santos Steuer (88.)

Besondere Vorkommnisse: Christopher Claeren (SSV Grefrath 1910/24) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (2.).

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Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 8. April

Der Favorit setzte sich durch, ohne dabei glänzen zu müssen. Landesligist SC Union Nettetal gewann beim B-Ligisten SC Viktoria 09 Krefeld mit 2:0 und wurde seiner Rolle gerecht. Bereits in der Anfangsphase stellte Anastasios Koutras die Weichen auf Sieg. Mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten traf er in der 24. und 27. Minute zur entscheidenden Führung. In einer Partie, in der die Gastgeber über weite Strecken in Unterzahl agieren mussten, verkaufte sich Viktoria in Unterzahl gut, während der SCU glanzlos den Verbandspokal erreicht hat.

Deutlich umkämpfter ging es im zweiten Viertelfinale zu. Im Duell zweier A-Ligisten setzte sich der TSV Kaldenkirchen mit 3:1 gegen den SC Viktoria 07 Anrath durch, vor 500 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Partie mit offenem Schlagabtausch. Kaldenkirchen erwischte den besseren Start: Joey Thommessen brachte die Gastgeber früh in Führung (15.), Kevin Kleier legte nur wenige Minuten später nach (24.). In der Folge blieb Anrath im Spiel und verkürzte durch Marvin Müller in der 70. Minute. In der Schlussphase wurde es abermals spannend, doch Kaldenkirchen verteidigte die Führung und setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Erneut Thommessen traf zum 3:1 (90.+5) und entschied die Partie endgültig.

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Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 9. April