TSV Kaldenkirchen eliminiert Anrath, Union Nettetal glanzlos

Im Viertelfinale des Kreispokals Kempen-Krefeld stehen spannende Duelle auf dem Programm - mit klaren Rollen, aber auch Derby-Charakter. OSV Meerbusch, TSV Kaldenkirchen und Union Nettetal haben die Runde der letzten Vier erreicht - und damit bereits den Niederrheinpokal sicher.
Im Anschluss der Spiele findet ihr das Update auf FuPa.
Im Duell zweier Bezirksligisten setzte sich der OSV Meerbusch deutlich mit 7:2 gegen den SSV Grefrath 1910/24 durch – ein Ergebnis, das den Spielverlauf allerdings nur teilweise widerspiegelt. Denn die Partie hätte früh eine andere Richtung nehmen können: Bereits in der 2. Minute bekam Grefrath einen Foulelfmeter zugesprochen, doch Christopher Claeren schoss am Tor vorbei. Statt einer möglichen Führung entwickelte sich in der Folge ein anderes Bild. Zwar brachte Ben Israil die Gastgeber nach 30 Minuten in Front, doch Gerrit Lenssen antwortete nur zwei Minuten später mit dem Ausgleich. Bis zur Pause blieb die Partie offen, ehe Meerbusch nach dem Seitenwechsel deutlich anzog.
Mit einem Doppelschlag stellte Marc Rommel früh die Weichen auf Sieg (50., 53.). In der Folge nutzte Meerbusch seine Chancen konsequent: Luis Mick Heich (65.) und erneut Ben Israil (70.) erhöhten auf 5:1. Zwar verkürzte Sven Keller zwischenzeitlich (82.), doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Philip Schmelzer (83.) und Junior Rainer Dos Santos Steuer (88.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. So stand am Ende ein klarer 7:2-Erfolg für den OSV Meerbusch, der insbesondere nach der Pause seine Offensivstärke ausspielte – während Grefrath die vergebene Großchance zu Beginn lange nachhing.
OSV Meerbusch – SSV Grefrath 1910/24 7:2
OSV Meerbusch: Benjamin Appel (53. Jonas Kunft), Luca Finn Pohlmann, Kennet Kaminski (46. Marc Rommel), Luca Oliver Handke (53. Luis Mick Heich), Tim Tetzlaff (46. Lars Stieger), Erijon Syla (46. Philip Schmelzer), Junior Rainer Dos Santos Steuer, Ben Israil
SSV Grefrath 1910/24: Jan Nils Klinkenberg, Gerrit Lenssen, Jonas Landwehrs (62. Niklas Schmitz), Mika Jütten (62. Sven Keller), Christopher Claeren
Tore: 1:0 Ben Israil (30.), 1:1 Gerrit Lenssen (32.), 2:1 Marc Rommel (50.), 3:1 Marc Rommel (53.), 4:1 Luis Mick Heich (65.), 5:1 Ben Israil (70.), 5:2 Sven Keller (82.), 6:2 Philip Schmelzer (83.), 7:2 Junior Rainer Dos Santos Steuer (88.)
Besondere Vorkommnisse: Christopher Claeren (SSV Grefrath 1910/24) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (2.).
Der Favorit setzte sich durch, ohne dabei glänzen zu müssen. Landesligist SC Union Nettetal gewann beim B-Ligisten SC Viktoria 09 Krefeld mit 2:0 und wurde seiner Rolle gerecht. Bereits in der Anfangsphase stellte Anastasios Koutras die Weichen auf Sieg. Mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten traf er in der 24. und 27. Minute zur entscheidenden Führung. In einer Partie, in der die Gastgeber über weite Strecken in Unterzahl agieren mussten, verkaufte sich Viktoria in Unterzahl gut, während der SCU glanzlos den Verbandspokal erreicht hat.
1. Runde
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - TSV Boisheim 9:0
Do., 11.09.25 19:30 Uhr Adler Nierst - KTSV Preussen Krefeld 1:4
Di., 16.09.25 19:30 Uhr VfR Krefeld 1920 zg. - SC Niederkrüchten 0:2
Di., 16.09.25 19:30 Uhr DJK Oberkrüchten - FC Hellas Krefeld 1:9
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SuS Krefeld - TVAS Viersen 7:1
Di., 16.09.25 19:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch 3:6
Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Oppum - SSV Strümp 1:2
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - Linner SV 8:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Traar - SC Rhenania Hinsbeck 4:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TSF Bracht 10:8
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Leuth - Niersia Neersen 2:4
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TuS Gellep 8:6
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen 1:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Concordia Lötsch - TuRa Brüggen 0:2
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr KSV Pascha Spor zg. - VSF Amern 0:11
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SV Vorst 5:0
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel 10:9
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Lobberich - SG Dülken 2:0
Di., 23.09.25 19:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich 4:1
Di., 23.09.25 20:00 Uhr VfB Uerdingen - VfL Tönisberg 2:1
2. Runde
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Hülser SV - VSF Amern 1:2
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Niersia Neersen - TSV Kaldenkirchen 2:3
Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Lobberich - FC Traar 0:7
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TSV Krefeld-Bockum 1:8
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Grefrath 1910/24 2:4
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Schiefbahn - DJK Fortuna Dilkrath 5:0
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Anadolu Türkspor Krefeld 6:1
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen 3:2
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - SC Union Nettetal 1:2
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - VfR Krefeld-Fischeln 0:2
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BV Union Krefeld - SC Niederkrüchten 4:2
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Krefeld 05 - VfB Uerdingen 0:2
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Eintracht Vinhoven - SSV Strümp 2:4
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TuS St. Hubert zg. 13:0
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SuS Krefeld 2:1
Do., 23.10.25 20:00 Uhr SuS Schaag - KTSV Preussen Krefeld 3:0
Achtelfinale
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Schiefbahn 3:1
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr FC Traar - SC Viktoria 09 Krefeld 0:1
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SSV Grefrath 1910/24 3:6
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC Union Nettetal 1:2
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr VfB Uerdingen - OSV Meerbusch 1:4
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr BV Union Krefeld - SuS Schaag 1:3
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr SSV Strümp - VSF Amern 1:2
Mi., 04.03.26 20:00 Uhr Borussia Oedt - TSV Kaldenkirchen 2:3
Viertelfinale
Di., 07.04.26 19:30 Uhr OSV Meerbusch - SSV Grefrath 1910/24
Mi., 08.04.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Viktoria 07 Anrath
Mi., 08.04.26 19:30 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - SC Union Nettetal
Do., 09.04.26 19:30 Uhr SuS Schaag - VSF Amern