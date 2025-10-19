TSV Jetzendorf: Zweite Heimniederlage in Folge

Da lief nicht viel zusammen: Florian Kobold (links) und der TSV Jetzendorf unterlagen Illertissen im eigenen Stadion. – Foto: Habschied

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf hat abermals zuhause verloren. Das Spiel am Sonntag gegen Illertissen II endete 0:2.

Nach dem Auswärtssieg in Memmingen bekamen es die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf erneut mit einer Regionalliga-Zweitvertretung zu tun. Doch gestern reichte es nicht für Punkte. Der FV Illertissen II präsentierte sich im Lorenz-Wagner-Stadion als das reifere Team. Jetzendorf verlor mit 0:2. Von Beginn an zeigte sich, warum TSV-Trainer Markus Pöllner die FVI-Reserve im Vorfeld als „eine der spielstärksten Mannschaften der Landesliga Südwest” bezeichnete. Die Gäste spielte technisch sauber und machten kaum Fehler. Sie kombinierten sicher, ohne dabei ins Risiko zu gehen.

Jetzendorf hielt dagegen und verteidigte diszipliniert, sodass sich in der ersten Hälfte ein weitgehend ausgeglichenes Spiel entwickelte – mit wenigen Strafraumszenen auf beiden Seiten. Nur einmal wurde es brenzlig, als Illertissen mit einem Schuss aus 20 Metern an Jeremy Manhard scheiterte. Auch den Nachschuss parierte der TSV-Torhüter. Nach der Pause nahm die Partie noch einmal Fahrt auf. Beide Teams suchten nun häufiger den direkten Weg nach vorne, doch klare Chancen blieben zunächst aus. Jetzendorf investierte viel, fand aber offensiv selten Lösungen gegen die kompakte Gästedefensive. In der 67. Minute nutzte Illertissen dann einen Ballverlust der Jetzendorfer eiskalt: Nach schnellem Umschalten steckte ein FVI-Spieler auf Maximilian Merkel durch, der frei vor Manhard auftauchte und überlegt zum 1:0 einschob.