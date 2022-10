TSV Jetzendorf zu Gast in Ehekirchen – „Es wird heiß hergehen“ Underdogs unterwegs

„Die Ehekirchener nehmen Geschenke sofort an“, hat Schäffler beobachtet. Jeder Ballverlust kann teuer werden. „Sie haben ein super Umschaltspiel, sind physisch stark und treten in Zweikämpfen extrem dominant auf“, so der TSV-Spielertrainer weiter. Hinzu kommt individuelle Klasse – vor allem in der Offensive. Stürmer Christoph Hollinger führt die Torschützenliste der Liga mit zwölf Toren an.

Beim TSV Jetzendorf geht der Trend in eine andere Richtung. Die Grün-Weißen haben sechs ihrer letzten sieben Spiele verloren. Auch, weil sie gute Leistungen nicht mit Punkten belohnen – so wie beim 1:3 in Illertissen am vergangenen Wochenende. „Wir waren die bessere Mannschaft, haben aber mal wieder gegen einen direkten Konkurrenten verloren. Die Niederlage hat noch ein paar Tage in mir gearbeitet“, gibt Schäffler zu. Seine Mannschaft macht viel richtig, raubt sich durch Fehler aber immer wieder die Chance auf Punkte.

„Das zieht sich leider durch die Saison“, sagt Schäffler. Und nach Fehlern verliere die Mannschaft häufig die Ordnung. In der Aufstiegssaison bestraften dies die Gegner in der Bezirksliga-Nord nur selten, doch die Landesliga ist ein anderes Pflaster. Und der Gegner an diesem Wochenende ist ein Experte darin, genau in diesen Momenten zur Stelle zu sein. Vor allem zu Hause: Mit sechs Siegen aus acht Spielen führt Ehekirchen die Heimtabelle an – vor der durchschnittlich größten Kulisse der Liga. Knapp 300 Zuschauer kommen zu den Heimspielen in dem kleinen Dorf in der Nähe von Neuburg an der Donau.

„Es wird heiß hergehen. Aber das kann uns helfen, schnell auf Betriebstemperatur zu kommen“, sagt Schäffler. Bis auf Florian Radlmeier, der wegen seines Nasenbeinbruchs wahrscheinlich bis zur Winterpause ausfallen wird, kann der TSV in Bestbesetzung antreten. (stm)