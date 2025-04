TSV Jetzendorf will Negativlauf stoppen: Kellner muss improvisieren

Vor allem die Offensiv-Abteilung ist betroffen. Der Ausfall von Stefan Nefzger (privat verhindert) trifft den TSV besonders schwer. Nefzger hatte am Ostermontag in Erkheim (0:0) bei seinem Startelf-Comeback nach langer Verletzungspause seine Klasse angedeutet. Für die zuletzt zahme TSV-Offensive wäre Nefzger ein Upgrade gewesen. Da Hannes Frank weiterhin fehlt und hinter dem Einsatz von Stefan Stöckl ein Fragezeichen steht, muss sich Trainer Kellner etwas einfallen lassen.

Die Doppelbelastung am Osterwochenende hat ihre Spuren hinterlassen: Die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf gehen vor dem Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim FC Kempten auf dem Zahnfleisch. Mehrere Spieler fehlen, darunter der angeschlagene Leon Nuhanovic. „Leon hat seit Wochen mit muskulären Problemen gekämpft und auf die Zähne gebissen. Jetzt nehmen wir ihn mal raus”, informiert TSV-Trainer Stefan Kellner.

Auch auf der Torhüterposition herrscht Notstand. Josef Strohmeier fehlt seit Längerem. Weil in Kempten auch Jeremy Manhard passen muss, wird A-Jugend-Keeper Maxi Betzin sein Landesliga-Debüt feiern.

Kellner klagt nicht, die Personalsituation würfelt den Kader aber durcheinander. Sie ist ein großes Thema. Die Chance ist hoch, dass Kellner selbst und sein Co-Trainer Markus Pöllner erneut auf der Bank sitzen werden. Kellner erwartet in Kempten ein schwieriges Duell.

Die letzten drei Spiele beider Teams waren hart umkämpft. In der Hinrunde setzte sich Kempten mit 1:0 durch, in der vergangenen Saison endeten beide Begegnungen 1:1. „Kempten hat auch eine junge Mannschaft. Sie sind dynamisch, spielen einen gepflegten Ball und haben einen guten Machplan”, sagt Kellner über den nächsten Gegner.

Negativlauf des TSV Jetzendorf soll nicht weitergehen

Kempten punktete in den vergangenen Wochen allerdings nicht wie erhofft (fünf Punkte aus acht Spielen). Der TSV Jetzendorf ist allerdings sogar seit sieben Spielen sieglos – und hat dabei nur ein einziges Tor erzielt. Kellner ist optimistisch, dass der Knoten in naher Zukunft platzen wird. Vielleicht sogar in Kempten.

„Unsere letzten Leistungen waren gut bis okay. Das wollen wir bestätigen”, so der TSV-Coach. Gelingt dies, wird auch wieder ein Tor fallen. Wenn nötig, nach einem ruhenden Ball. Kellner: „Ich rechne mit einem 50-50-Spiel. Es kann gut sein, dass eine Standardsituation das Spiel entscheiden wird.”