TSV Jetzendorf vermiest Durach das Aufstiegsrennen

Jetzendorf jubelt im Nachholspiel gegen Durach. – Foto: Sven Leifer/FuPa

Denn für die Gastgeber war die Partie von großer Bedeutung. Mit einem Sieg hätte Durach vom sechsten auf den zweiten Tabellenplatz springen können und sich bei nur noch zwei ausstehenden Spielen in eine hervorragende Ausgangsposition im Aufstiegsrennen gebracht. Daraus wurde nichts, weil die Jetzendorfer von Beginn an dagegenhielten.

Der TSV Jetzendorf hat im Nachholspiel der Landesliga Südwest Einfluss auf das Aufstiegsrennen genommen. Beim Tabellensechsten VfB Durach gewann die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner mit 2:0 und verpasste damit dem Gegner einen großen Dämpfer.

„Ein riesiges Kompliment an die Mannschaft“, sagte Pöllner nach der Partie. „Das war eine sehr, sehr gute Leistung unter schweren Bedingungen.“ Damit meinte er nicht nur die Qualität der Duracher im eigenen Stadion, sondern die Umstände: Auswärtsspiel unter der Woche, lange Anreise ins Allgäu und ein weiterhin stark dezimierter Kader.

Die Gäste präsentierten sich von der ersten Minute an hellwach. Jetzendorf agierte aggressiv in den Zweikämpfen und ließ dem favorisierten Gegner kaum Räume. „Wir waren richtig giftig und griffig“, so Pöllner. Für ihren engagieten Auftritt wurden die TSV-Kicker in der 26. Minute erstmals belohnt: Sascha Beiz spielte einen starken Ball hinter die Abwehrkette, Julius Donnert startete im richtigen Moment in die Tiefe und legte von der Grundlinie quer. Florian Kobold lief ein und schob zum 1:0 ein.

Durach versuchte zu reagieren, kam aber nur selten gefährlich vor das Tor. Die beste Gelegenheit der Gastgeber hatte Marco Faller kurz vor der Pause, als sein Abschluss am Pfosten landete (43.). Ansonsten stand die Jetzendorfer Defensive sicher.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Durach bemühte sich, fand gegen die kompakte Defensive der Gäste aber kaum Lösungen. Stattdessen schlug Jetzendorf erneut zu: Nach einer Flanke von Thomas Nefzger konnte ein Duracher Verteidiger den Ball nicht sauber kontrollieren, Stefan Stöckl reagierte am schnellsten und traf aus kurzer Distanz zum 2:0 (67.).

In der Schlussphase verwalteten die Gäste ihren Vorsprung souverän. „Wir haben über 90 Minuten sehr wenig zugelassen“, lobte Pöllner. Außerdem nutzte seine Mannschaft ihre Chancen effektiv. Die 0:3-Niederlage gegen Memmingen hat der TSV damit ausgebügelt.