TSV Jetzendorf vergibt trotz Überzahl den Sieg gegen Abstiegskandidaten

Der TSV Jetzendorf, hier im Spiel gegen den FC Ehekirchen, musste sich mit einem 1:1 begnügen. – Foto: Daniel Worsch/FuPa

Deutlich wurden die Schwierigkeiten früh, als sich die Jetzendorfer in der fünften Minute nach einem eigenen Freistoß auskontern ließen. Simon Frasch schloss den Angriff der Gäste zum 0:1 ab. Ein Dämpfer für den TSV und die neu formierte Innenverteidigung um Alexander Beiz und Bryan Beyreuther. Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte stellte Niedersonthofen mit seinen schnellen Stürmern die Jetzendorfer Defensive vor Probleme, spätestens bei Torhüter Jeremy Manhard war Endstation.

Der TSV Jetzendorf tritt im Tabellenmittelfeld der Landesliga Südwest auf der Stelle – und ließ auch beim 1:1 im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten SSV Niedersonthofen Punkte liegen. Trainer Markus Pöllner musste anerkennen, dass aktuell ein wenig für drei Punkte fehlt.

Auf der anderen Seite hatte die Pöllner-Elf Mitte der ersten Hälfte eine gute Phase, doch der Ausgleich fiel nicht. In der Folge plätscherte das Spiel bis kurz vor der Halbzeitpause vor sich hin. Dann durften die TSV-Kicker doch noch jubeln: Ben Geuenich war nach einem Freistoß von Frederic Rist zur Stelle und köpfte zum 1:1 ein. Für Jetzendorfs Toptorschütze, der dieses Mal nicht in der Innenverteidigung, sondern im zentralen Mittelfeld agierte, war es das neunte Tor in dieser Saison.

Nach dem Seitenwechsel wollten die Jetzendorfer mehr, doch Niedersonthofen hielt dagegen. Eine der aussichtsreichsten Chancen der Gastgeber war ein Alleingang von Stefan Stöckl, den Maximilian Mayer per Foul stoppte. Für diese Notbremse sah der Niedersonthofener die Rote Karte (59.). Eine gute halbe Stunde blieb den TSV-Kickern noch, um das Spiel zu drehen. In Überzahl fehlte den Jetzendorfern allerdings die nötige Durchschlagskraft. Zu oft wurden die Angriffe nicht sauber ausgespielt. Auf der anderen Seite stemmten sich Gäste gegen die Niederlage, ließen wenig zu und hatten kurz vor Schluss nach einem weiteren Konter sogar die Chance auf den Sieg – doch es blieb beim 1:1.

„Am Ende war es ein gerechtes Ergebnis“, sagte Sprecher Manfred Zeindl. Ein Punkt, der den Jetzendorfern mehr hilft als dem Gegner.