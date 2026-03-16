TSV Jetzendorf unterliegt Hollenbach nach schwacher Leistung: „Zehn gute Minuten reichen nicht“

Den Anschlusstreffer erzielte der TSV Jetzendorf noch, doch für mehr reichte es nicht. – Foto: Sven Leifer

Zunächst lief bei den Jetzendorfern allerdings wenig zusammen. Der Kräfteverschleiß nach einem harten Auftaktprogramm und die dünne Personaldecke waren der Pöllner-Elf anzumerken. Hollenbach wirkte energischer in den Zweikämpfen und setzte seinen Plan konsequent um. Die Gäste standen stabil und spielten immer wieder weite Bälle auf ihre schnellen Stürmer. Bis zur 42. Minute verteidigte Jetzendorf diese Situationen gut, doch dann überlief Martin Uhlemair die Defensive und legte quer auf Raoul Leser: 0:1.

Nach dem Sechs-Punkte-Start ins Pflichtspieljahr 2026 hat der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf einen Dämpfer kassiert: Die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner musste sich gestern im Heimspiel gegen den TSV Hollenbach 1:2 geschlagen geben. Zehn gute Minuten in der Schlussphase reichten nicht, um die zweite Niederlage in Folge abzuwenden.

Risiko-Spiel der Jetzendorfer brachte den Anschlusstreffer

Die Halbzeitpause bot Trainer Pöllner Zeit, Feinjustierungen vorzunehmen. Doch auch in der zweiten Hälfte blieb seine Mannschaft lange hinter ihren Möglichkeiten zurück. Auf der anderen Seite war Uhlemair erneut nicht zu stoppen. Dieses Mal schloss der Offensivmann der Gäste selbst zum 0:2 ab (60.).

Im Anschluss wachten die Jetzendorfer langsam auf. Zwingend wurden sie allerdings erst in der Schlussphase – und das ausgerechnet nach einer Zeitstrafe gegen Spielertrainer Wlad Beiz. „Danach haben wir Alles oder nichts gespielt“, sagte Sprecher Manfred Zeindl. Und dieses Risiko belebte das eigene Spiel – und stellte Hollenbach vor Probleme. Zunächst hatten die Gäste noch Glück, dass ein Jetzendorfer Treffer wegen Handspiels aberkannt wurde. Für Zeindl eine strittige Szene: „Ich stand hinter dem Tor und habe nichts Regelwidriges gesehen.“

Kurz darauf wurde Thomas Nefzger, der nach seiner Einwechslung im Sturm für Belebung sorgte, im Strafraum gefoult. Ben Geuenich verwandelte souverän zum 1:2 (87.). Jetzendorf wollte den Ausgleich und hatte noch eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, doch der fiel nicht mehr. Das Fazit Zeindls fiel trocken aus: „Zehn gute Minuten reichen uns einfach nicht, um ein Landesliga-Spiel zu gewinnen.“