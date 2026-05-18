Wlad (Foto) und Alexander Beiz verlassen den TSV Jetzendorf. – Foto: hab

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf hat sich mit einem Erfolg gegen den 1. FC Sonthofen aus der Saison verabschiedet.

„Es war ein schöner Abschluss gegen starke Sonthofener“, sagte Pöllner nach der Partie. „Wir hatten heute aber auch viel Glück.“ Dieses Glück erarbeiteten sich die Gastgeber mit großem Einsatz und konsequenter Defensivarbeit gegen den Tabellendritten, der seine Minimalchance im Aufstiegsrennen nutzen wollte. Die Gäste benötigten passende Ergebnisse auf den anderen Plätzen – und im Idealfall einen eigenen Sieg. Der Wille, die Jetzendorfer früh unter Druck zu setzen, war ihnen anzumerken.

Mit einem Erfolgserlebnis hat sich der TSV Jetzendorf aus der Saison der Fußball-Landesliga Südwest verabschiedet. Im letzten Spiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner am Samstag mit 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Sonthofen durch und kletterte damit noch auf Rang acht. Gleichzeitig verabschiedeten die Jetzendorfer mit Ben Geuenich, Wlad Beiz und Sascha Beiz bekannte Spieler.

„In der ersten Hälfte haben wir noch gut dagegengehalten“, sagte Pöllner. „Wir mussten schon da einige brenzlige Situationen überstehen, haben uns aber in die Bälle reingeworfen.“ Außerdem erwischte Maximilian Betzin bei seinem ersten Einsatz der Saison im TSV-Tor einen starken Tag.

Pöllner ist stolz auf die Saison des TSV Jetzendorf

Die Führung für die Gastgeber fiel dennoch überraschend – und spektakulär. Sascha Beiz zirkelte einen Freistoß aus 23 Metern traumhaft in den Winkel (19.). „Der Ball war perfekt geschossen“, sagte Pöllner später und fragte sich scherzhaft, warum Beiz seine Qualitäten nicht häufiger eingebracht habe. Nach dem Seitenwechsel machte sich der hohe Einsatz der Gastgeber zunehmend bemerkbar. Die Jetzendorfer wurden müder, Sonthofen erspielte sich Topchancen. Doch das Defensivbollwerk um Betzin hielt stand.

Entlastung gelang den Hausherren kam nur selten – doch einmal nutzten sie den sich bietenden Raum eiskalt. Nach einem Ball in die Tiefe blieb Julius Donnert vor dem Tor ruhig und traf in der 61. Minute zum 2:0. Diesen Vorsprung brachten die Jetzendorfer über die Zeit.

Pöllner zog anschließend ein positives Fazit: „Wir können sehr stolz auf diese Saison sein. Trotz unserer schwierigen Phase vor der Winterpause und vieler Verletzungen haben wir uns wieder reingearbeitet.“ Besonders die Defensive überzeugte den Trainer: „Am Ende hatten wir sogar die zweitbeste Abwehr der Liga.“