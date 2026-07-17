TSV Jetzendorf nach Traumstart auf Wolke sieben Landesliga Südwest von Bruno Haelke · Gestern, 11:05 Uhr · 0 Leser

„Einer geht noch...“ Leon Heinzlmair Julius Donnert bejubeln ein weiteres Tor, die Neuburger wirken arg geknickt. – Foto: bruno haelke

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Traumstart in die Landesliga-Saison: Der TSV Jetzendorf gewann das Auftaktspiel bei Aufsteiger Neuburg mit 7:0 Toren.

Eindrucksvoller als der TSV Jetzendorf kann man nicht in eine Saison starten. Im Saisoneröffnungsspiel gewann der Fußball-Landesligist beim VfR Neuburg mit sage und schreibe 7:0 – und das in der Höhe hoch verdient. Die Mannschaft von TSV-Trainer Markus Pöllner zeigte am Donnerstagabend eindrucksvoll, welche Offensiv-Power in ihr steckt. Der Aufsteiger aus Neuburg wurde förmlich überrollt. Ab Mitte der zweiten Halbzeit ergab sich der Gastgeber, er hatte nichts, aber auch rein gar nicht mehr entgegenzusetzten.

„Wir sind gut ins Spiel gekommen, genau so, wie wir es uns erhofft hatten. Natürlich hat uns das schnelle Tor geholfen. Es war der Dosenöffner“, so TSV-Coach Markus Pöllner. Leon Nuhanovic hatte einen Foulelfmeter sicher verwandelt (5.). Und dieser Treffer zeigte Wirkung. Während der Gast aus Jetzendorf die Partie in den Griff bekam, hatte der Gastgeber in den ersten 25 Minuten nicht eine nennenswerte Chance. Die Neuburger tauchten in der 27. Minute erstmalig gefährlich vor den Tor von TSV-Keeper Jeremy Manhard auf, doch der Kopfball von Moritz Bartoschek ging drüber. In der 42. Minute setzte Sebastian Habermeyer einen Freistoß aus 17 Metern drüber – das war es dann aber auch schon mit der Neuburger Offensive.