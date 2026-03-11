TSV Jetzendorf kommt mit Rückenwind zum Nachholspiel

Die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf wollen ihre kleine Siegeserie gegen Rain ausbauen. – Foto: Daniel Worsch/FuPa

Die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf wollen beim Heimspiel gegen den TSV Rain/Lech den dritten Sieg in Folge einfahren.

„Wir investieren sehr, sehr viel und bieten den Gegnern wenig an. Und vorne sind wir immer für ein Tor gut“, sagt Pöllner zur Erfolgsformel. Doch diese Spielweise ist kräftezehrend. In Ehekirchen gewannen die Jetzendorfer, weil sie auf tiefem Platz keinem Zweikampf aus dem Weg gingen – und viele davon gewannen. „Das hat Körner gekostet“, so Pöllner.

Die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf empfangen am heutigen Mittwoch (19 Uhr) den TSV Rain/Lech. Nach zuletzt zwei 1:0-Siegen gehen sie mit Rückenwind in ihr drittes Spiel nach der Winterpause. Trainer Markus Pöllner weiß aber auch, dass der momentan dünne Kader langsam an seine Grenzen stoßen könnte – denn seine Mannschaft betreibt einen hohen Aufwand.

Die Regeneration hatte daher Priorität. Am Montag gab Pöllner seinen Spielern frei, am Dienstag bereitete sich die Mannschaft in einer lockeren Einheit auf die Begegnung vor. Die Hoffnung klingt mit, wenn Pöllner sagt: „Ich gehe davon aus, dass drei Tage Pause reichen, um mit voller Energie in das Spiel zu gehen.“

Rain ist mit zwei Remis aus der Winterpause gestartet: Zunächst holte das Team von Spielertrainer Dominik Bobinger einen Punkt bei Dachau 1865 (1:1), ehe es sich auch im Heimspiel gegen Kempten (3:3) die nächste Punkteteilung erspielte. Dabei erzielten Eric Adam und Fatlum Talla jeweils zwei Tore. Beide liegen auch in der internen Torschützenliste vorne. Adam erzielte acht Tore, Talla war siebenmal erfolgreich – genauso wie Dennis Lechner. Kurios: Kein weiterer Rainer erzielte in dieser Saison mehr als einen Treffer.

Das passt zu Pöllners Einschätzung: „Rain ist eine sehr geschlossene Einheit.“ Die Stärken des Tabellenachten sieht er vor allem in der Defensive, „sie verteidigen als Kollektiv kompakt“. Das Resultat sind erst 28 Gegentore – nur vier Teams stehen besser, darunter die Jetzendorfer (27).

Pöllner hofft, dass seine Mannschaft an ihre jüngsten Leistungen anknüpfen kann. Der zuletzt angeschlagene Niklas Schröder könnte in den Kader zurückkehren. „Sonst sind wir ohne Wehwehchen aus dem intensiven Spiel in Ehekirchen herausgekommen.“

Auch gegen Rain deutet viel auf ein enges Spiel hin. Um den dritten Punktspielsieg in Serie einfahren zu können und den Gegner hinter sich zu lassen, müssen die Jetzendorfer erneut viel investieren. Pöllner: „Wir müssen wieder ans Limit gehen.“