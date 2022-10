TSV Jetzendorf: Im Schnitt 251 Fans bei Bezirksliga-Spielen – Mitglieder singen bei JHV Hauptversammlung der Fußballer

Jetzendorf – Fußball-Abteilungsleiter Willi Leimberger und Spielleiter Manfred Zeindl bekräftigten, dass es Ziel der Jetzendorfer Fußballer sein muss, den Verbleib in der Landesliga über eine Saison hinaus zu sichern. Gleichzeitig muss ein Aufstieg der 2. Mannschaft, die derzeit an der Spitze der A-Klasse steht, möglich sein. Über die Zuschauerzahlen – durchschnittlich 190 bei den Heimspielen – kann sich die Landesliga-Mannschaft des TSV nicht beklagen. Im vergangenen Jahr in der Bezirksliga lag der Schnitt sogar bei 251 Zuschauern.

Die Torjäger-Trophäen aus der vergangenen Saison verlieh Abteilungschef Leimberger unter großem Beifall. Torschützenkönig in der 2. Mannschaft wurde Moritz Lessl mit elf Toren, und im Bezirksliga-Team hat Maximilian Kreitmair mit 17 Treffern das Rennen gemacht.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Firma Lowa, Werner Riethmann, war unter den Versammlungsbesuchern, das freute die Verantwortlichen der Fußballer besonders. Der Sportschuhhersteller Lowa, der Hauptsponsor des TSV ist, werde nach den Worten Riethmanns weiterhin den Sport in Jetzendorf unterstützten. Lowa feiert im nächsten Jahr sein 100- jähriges Bestehen in Jetzendorf. Zum Jubiläum darf sich der TSV Jetzendorf über ein besonderes Highlight freuen, versicherte Riethmann. Leimberger ehrte Riethmann mit dem TSV-Krug.

Leimberger bedankte sich auch bei Bürgermeister Manfred Betzin, der immer ein offenes Ohr für den Sport in Jetzendorf habe. Unterstützer braucht der TSV immer, das zeigte sich, als Leimberger auf die vielen notwendigen Arbeitsdienste hinwies. Die Sportler führen regelmäßig Papiersammlungen durch, um die Kasse aufzubessern. Mit Unterstützung des Fußball-Fördervereins soll die Bande im TSV-Stadion demnächst näher ans Spielfeld gerückt werden.

Mit der neuen Lautsprecheranlage im Stadion bekam der Verein einen neuen Stadionsprecher. Sepp Ostermair löste den langjährigen Stadionsprecher Max Widermann ab.