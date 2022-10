– Foto: Konrad Schwendinger, Dieter Latzel

TSV Jetzendorf geht mit neuem Selbstvertrauen ins nächste Spiel Fußball-Landesliga

Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf will bei seinem Gastspiel in Illertissen nachlegen, nach dem 2:0 gegen Hollenbach wäre dies der nächste Schritt raus aus der Krise.

Jetzendorf – Lange Auswärtsfahrten bringen Schwierigkeiten mit sich. Körper und Geist gehen in den Ruhezustand über und müssen dann wieder aktiviert werden. In Kempten ist den Landesliga-Fußballern des TSV Jetzendorf ist das fast gelungen, zweimal haben sie allerdings geschlafen. Das reichte dem Gegner, um das Spiel zu entscheiden. Am heutigen Samstag (14 Uhr) beim FC Illertissen II wollen die Jetzendorfer über 90 Minuten wach sein.

Heute, 14:00 Uhr FV Illertissen Illertissen II TSV Jetzendorf Jetzendorf 14:00 PUSH

„Wir wollen den Schwung mitnehmen“, sagt TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler vor dem Gastspiel in Illertissen. Aufsteiger Jetzendorf hat vor einer Woche durch den 2:0-Sieg gegen Hollenbach Selbstvertrauen getankt. „Uns ist der Schritt aus der Ergebniskrise gelungen. Der Sieg war wie eine Befreiung. Das hat man nach dem Spiel und im Training gemerkt“, so Schäffler, nachdem seine Mannschaft zuvor sechsmal in Folge verloren hatte. Der Leistungstrend zeigte bereits vor dem Hollenbach-Spiel nach oben. In Kempten etwa, wo der TSV knapp mit 1:2 den Kürzeren gezogen hatte, aber nah dran war an einer kleinen Überraschung. Alexander Schäffler: "Können fast aus dem Vollen schöpfen." Für Aufbruchstimmung sorgt auch die personelle Situation. „Wir können fast aus dem Vollen schöpfen“, sagt Schäffler. Der 33 Jahre alte Spielertrainer könnte erstmals nach seiner Innenbandverletzung im Knie wieder im Kader stehen. Sicher dabei ist erstmals in dieser Saison Stefan Nefzger. Nach seiner Knie-Operation im Sommer steht der Mittelfeldspieler vor seinen ersten Landesliga-Minuten. „Stefan wird uns weiterbringen, wir müssen aber die richtige Dosierung finden“, sagt Schäffler. In der Aufstiegssaison hatte Nefzger elfmal getroffen. Ein erneuter Ausfall wäre bitter – für den Spieler und den TSV. Sollte der 27-Jährige allerdings sein altes Leistungsniveau erreichen, bekommt der TSV in der Offensive neue Möglichkeiten.