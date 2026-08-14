TSV Jetzendorf empfängt TSV Bobingen: „Extrem spielstarke Mannschaft"

Eine blitzsaubere Defensivleistung: Dustin Kothmair (links) und Fabian Willibald freuen sich über den Sieg gegen Illertissen II. – Foto: Bruno Haelke

Nach dem 2:1-Sieg beim Titelfavoriten FV Illertissen II trifft der TSV Jetzendorf am Freitag um 19 Uhr auf den Aufsteiger TSV Bobingen. Der Gast holte aus fünf Spielen drei Siege.

Nach dem 2:1-Erfolg am vergangenen Wochenende beim Titelfavoriten FV Illertissen II erwartet der TSV Jetzendorf am heutigen Freitag den bärenstarken Aufsteiger TSV Bobingen im heimischen Lorenz-Wagner-Stadion. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr.

Momentan muss TSV-Trainer Markus Pöllner durch ein Wechselbad der Gefühle. Nach den beiden Siegen zu Saisonbeginn setzte es zwei Niederlagen, nun der nicht unbedingt erwartete Sieg bei der Regionalligareserve des FVI. Hinzu kommt in der momentanen Situation eine Mannschaft, die sich zumeist erst am Spieltag aufstellt. Trotzdem haben sich die Grün-Weißen bisher wacker geschlagen, vor allem die Defensivabteilung präsentiert sich in der bisherigen Saison sehr gut.

Blick wird auf die Defensive des TSV Jetztendorf gerichtet sein

Gutes Verteidigen wird auch im bevorstehenden Match gegen den TSV Bobingen von Nöten sein, denn der Aufsteiger zeigt sich sehr gefestigt. Aus den bisherigen Spielen ging der Gast drei Mal als Sieger hervor, selbst bei der 4:6-Niederlage in Dachau waren die Schwaben nach eigenem Bekunden nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft. Am vergangenen Wochenende siegte Bobingen beim FC Sonthofen mit 1:0. Mit jedem weiteren Sieg steigt natürlich das Selbstvertrauen der Mannschaft vom Bobinger Trainer Christopher Detke.

Beim gastgebenden TSV Jetzendorf wird die Defensive um Fabian Willibald und Tim Greifenegger erneut im Blickfeld stehen. Im Match beim FV Illertissen zeigten die beiden erfahrenen Akteure, dass sich in ihrem Sog die eigenen Mitspieler verbessern können. So zeigte der junge Dustin Kothmair eine blitzsaubere Defensivleistung. Überhaupt zeigten die Grün-Weißen gegen die bis dato so treffsicheren Illertisser (17 Tore) eine beherzte Leistung, die von Nöten war, um die Stürmer unter Kontrolle zu halten.

Jetzendorf-Coach Pöllner warnt vor „schwerer Aufgabe“

Die Mannschaft um TSV-Kapitän Frederic Rist zeigte aber auch ein gutes Umschaltspiel, das mit etwas mehr Konzentration zu weiteren Toren im Vöhlin-Stadion hätte führen können.

Mit Blick auf den kommenden Gegner verfinstert sich die Miene von Coach Pöllner, er weiß um die Stärke des heutigen Gegners. „Bobingen ist eine extrem spielstarke Mannschaft, die einen klaren Plan hat. Das wird eine schwere Aufgabe für uns“, ist sich der Jetzendorfer Trainer sicher.

Die Zuschauer werden gebeten, die geänderte Verkehrsführung in Jetzendorf wegen des am morgigen Samstag zeitgleich stattfindenden Frauentags zu beachten.