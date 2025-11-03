TSV Jesenwang baut Heimstärke aus und rückt an Tabellenspitze

Herausragend bei dem Triumph war der vierfache Torschütze Michael Rau (26. und 48. per Elfmeter, 68. und 75.). Andreas Dolp (13.) und Lukas Stangl (60.) machten das halbe Dutzend komplett. Stockdorfs Christopher Paulu (9.) hatte für die anfängliche Führung der Gäste gesorgt.

Sie haben es wieder getan, die Flutlicht-Spezialisten vom TSV Jesenwang. Sie haben nicht nur gewonnen, sondern auch wieder hoch. Nun bekam die zweite Mannschaft des TV Stockdorf die Heimstärke der Mannschaft von Trainer Denis Steininger zu spüren. Durch ein 6:1 (2:1) rückte sie näher an die Tabellenspitze heran.

„Das war durchaus ein Wachmacher“, kommentierte Steininger den Rückstand. In der Tat hatte der Gast die ersten Szenen und Torannäherungen auf seiner Seite. Doch dessen Treffer hatte für den TSV die Wirkung eines schrillen Weckers. Jedenfalls brauchten die Gastgeber nur vier Minuten, um sich erst zu schütteln und dann zu reagieren.

Dominant war das Jesenwanger Spiel aber im ersten Durchgang noch nicht. „Da war die Partie noch auf Augenhöhe“, so Coach Steininger. Denn die Stockdorfer dachten da noch nicht daran sich beeindrucken zu lassen. Selbst nachdem sie per Elfmeter in Rückstand geraten waren, versuchten sie vor dem Tor der Jesenwanger Präsenz zu zeigen.

Das änderte sich aber nach dem Seitenwechsel fast grundlegend. Mit dem zweiten von Rau verwandelten Elfmeter kamen die Gastgeber so richtig ins Rollen. „Wir haben dann unsere Chancen richtig gut genutzt“, war Steininger zufrieden damit, dass seine Truppe in regelmäßigen Abständen getroffen hatte. Vielleicht sei der Erfolg einen Tick zu klar ausgefallen, aber hoch verdient sei er allemal gewesen.

Denn der Sieg bringt Jesenwang nun in die Position, aus eigener Kraft an die Tabellenspitze springen kann. „Genau das was wir haben wollten“, deutete Steininger an, dass man aus der Vorsaison gelernt habe. Da war Jesenwang immer auf die Ausrutscher des späteren Aufsteigers aus Gernlinden angewiesen.

Die Heimstärke soll für das große Ziel Aufstieg die Basis bilden. Denn die Bilanz auf eigenem Rasen bleibt nach wie vor beeindruckend: sechs Begegnungen, sechs Siege und 39:6 Tore. Mit dem Flutlicht habe das allerdings wenig zu tun, so Steininger. Die Mannschaft spiele zwar gern abends und man habe sich daran gewöhnt. „Aber mit unserer Heimstärke hätten wir das auch am Sonntag um 15 Uhr gewonnen.“