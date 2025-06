TSV Jahn Büsnau: "Der erste Pokalgewinn in der Geschichte des Vereins"

Der TSV Jahn Büsnau hat das Finale des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen mit 4:1 gegen den TSV Kuppingen gewonnen – und damit den ersten Pokaltriumph in der Vereinsgeschichte gefeiert. Nach einem Rückstand drehte die Mannschaft von Trainer Dominik Lenhardt die Partie eindrucksvoll und setzte ein emotionales Ausrufezeichen.

Verhaltener Jubel mit Blick auf weitere Ziele

„Ja, wir haben gefeiert“, sagte Trainer Dominik Lenhardt nach dem Pokalsieg – aber eben nur mit angezogener Handbremse. „Noch nicht viel, da wir noch zwei weitere Endspiele vor der Brust haben. Unser voller Fokus lag relativ schnell wieder auf der Meisterschaft.“ Der Erfolg bleibt dennoch etwas ganz Besonderes – der erste Pokalsieg überhaupt in der Historie des TSV Jahn Büsnau.

Vom Außenseiter zum Pokalsieger

Zu Beginn des Wettbewerbs rechnete niemand mit dem ganz großen Wurf. „Mit dem Gewinn haben wir keinesfalls gerechnet. Unser Ziel war, so weit wie möglich zu kommen“, gab Lenhardt ehrlich zu. Umso größer war die Freude nach dem Schlusspfiff: „Dass es am Ende zum Sieg gereicht hat, erfreut uns alle natürlich ungemein – vor allem, da es der erste Pokalgewinn der Geschichte des Vereins ist.“

Spielqualität als Schlüssel zum Erfolg

Letztlich war es aus Sicht des Trainers vor allem die mannschaftliche Klasse, die den Unterschied machte. „Am Ende war, denke ich, auch die Qualität der Mannschaft entscheidend. Wir waren dem Gegner überlegen und konnten es dann auch in Tore ummünzen.“

Taktische Anpassung bringt die Wende

Dabei begann das Finale mit einem Rückschlag. Andreas Poser brachte den TSV Kuppingen in der 32. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Cedric Hornung der wichtige Ausgleich (44.). In der zweiten Halbzeit stellte Büsnau das Spielsystem um – mit durchschlagendem Erfolg. „In Halbzeit zwei haben wir umgestellt, sodass wir beim Ballempfänger immer doppeln und so Zugriff bekommen haben“, erklärte Lenhardt. „Diesen Zugriff haben wir dann schnell über die Außen weitergespielt – so haben wir auch alle Tore erzielt.“

Hornung traf unmittelbar nach Wiederanpfiff erneut (48.), nur eine Minute später erhöhte ein Eigentor der Kuppinger auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Tom Kuhl in der 70. Minute. Ein Spiel, das offen begann – und klar endete.

Ein Pokal mit besonderem Platz

Der Pokal selbst soll für alle sichtbar aufgestellt werden. „Ich denke, dass wir den Pokal bei uns im Vereinsheim aufstellen werden, sodass ihn möglichst viele Leute sehen“, so Lenhardt. Doch seine wahre Bedeutung geht weit über den physischen Ort hinaus: „Einen ganz speziellen Platz wird er aber in unser aller Herzen und in der Geschichte des Vereins haben. Wir sind unfassbar stolz darauf, was wir da geschafft haben.“