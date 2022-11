TSV ist auf der Suche nach der Leichtigkeit Oberliga Niederrhein: Der TSV Meerbusch muss am Sonntag bei TuRU Düsseldorf antreten.

Für den TSV Meerbusch steht am Sonntag um 15.30 Uhr bei TuRU Düsseldorf ein richtungsweisendes Duell in der Oberliga Niederrhein auf dem Programm. „Wenn wir dieses Spiel verlieren, wäre für uns erstmal Abstiegskampf angesagt. Das möchten wir unter allen Umständen vermeiden“ betont Trainer Kevin Kreuzberg.

Beide Mannschaften dürften nicht mit allzu breiter Brust auflaufen. TuRU Düsseldorf hat die vergangenen fünf Partien allesamt verloren und ist dadurch auf einen Abstiegsplatz durchgereicht worden. Der TSV Meerbusch ist nach nur einem Sieg aus den zurückliegenden neun Ligaspielen auf Platz 14 abgestürzt. „Trotz der schwierigen Lage ist die Stimmung bei uns nach wie vor gut“, betont Kreuzberg. Auf dem Platz sei seinem Team die Verunsicherung jedoch in einigen Spielsituationen anzumerken. „Uns fehlt derzeit das Selbstverständnis und die Leichtigkeit. Doch das fällt uns nicht in den Schoss. Wir müssen jetzt doppelt dafür arbeiten, beides wieder zurückzuerlangen“, fordert der TSV-Coach.

Für den FC Büderich 02 stehen in der Landesliga nur noch drei Spiele in der Hinrunde an. Bevor es dann in eine mehr als zweimonatige Winterpause geht, warten im Dezember zudem noch die ersten beiden Rückrundenpartien auf den Spitzenreiter. „Es wäre überragend, wenn wir es schaffen, bis dahin ungeschlagen zu bleiben“, sagt Trainer Denis Hauswald. Das Wort Aufstieg möchte er trotz acht Punkten Vorsprung auf die ersten Verfolger vorerst nicht in den Mund nehmen. „Die Saison ist noch lang, es kann noch viel passieren. Deshalb beschäftigen wir uns mit diesem Thema noch nicht“, sagt Hauswald. Sein Fokus liege alleine auf der kommenden Aufgabe am Sonntag um 15.30 Uhr bei Victoria Mennrath. Die Gastgeber waren mit vier Siegen in die Saison gestartet, ehe sie zuletzt sechsmal in Folge verloren, bei einem Torverhältnis von 2:22. „Mennrath hat gerade keine gute Phase, trotzdem gibt es für uns keinen Grund, den Gegner zu unterschätzen“, warnt Hauswald.

Bezirksligist TSV Meerbusch II empfängt am Sonntag um 15 Uhr Fortuna Dilkrath. In der Kreisliga A hat der OSV Meerbusch am heutigen Freitag um 19.30 Uhr den VfR Fischeln III zu Gast. Der SSV Strümp ist spielfrei.

Der TSV Meerbusch III tritt am Sonntag um 15.15 Uhr bei Rhenania Hinsbeck an. In der Frauen-Landesliga gastiert der OSV Meerbusch am Sonntag um 15 Uhr beim SC Bayer Uerdingen.