TSV Isen mit Personalnot: Gelingt der erste Dreier gegen FC Türkgücü Erding? Kellerderby in Isen

TSV Isen – FC Türkgücü Erding (Do., 19.30 Uhr): Die Truppe von Andreas Januschkowetz geht am Stock: „Wir kommen leider nach einer erneuten Niederlage und Personalsorgen mit einem Kader von 13 Mann inklusive Trainer und Co-Trainer auf der Bank.

Aber wir hoffen weiterhin auf unseren ersten Dreier in dieser Saison und werden uns auf ein intensives Spiel auf dem Trainingsplatz vorbereiten“, so der Coach. Drei Punkte beträgt Türkgücüs Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Coach Benji Tas warnt vor den Isenern: „Wir werden gegen eine sehr zweikampfstarke Mannschaft spielen und dürfen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben keine andere Chance, als drei Punkte zu holen, und so gehts Isen auch.“ (fis)