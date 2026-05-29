TSV Irschenberg: Interimstrainer Sontheim tritt nach letztem Spiel ab

Josef Sontheim tritt als Trainer des TSV Irschenberg ab. – Foto: Andreas Mayr

Josef Sontheim steht am Freitagabend in Lenggries ein letztes Mal an der Seitenlinie. Der 58-Jährige hatte den TSV Irschenberg im Winter übernommen und gibt das Amt nun plangerecht weiter.

„Rückblickend kann ich sagen, dass es die richtige Entscheidung war, meinen Heimatverein noch einmal zu trainieren“, sagt Sontheim. Bereits zweimal trainierte er vor dieser Interimsarbeit den TSV. Seit dem Winter habe er viele junge Spieler in den Herrenkader integrieren können.

Ein letztes Mal reist Josef Sontheim, der im Winter das Traineramt von Mike Unrecht übernommen hat, mit seinem TSV Irschenberg zu einem Auswärtsspiel. Am heutigen Freitagabend wird er in Lenggries ab 19 Uhr ein letztes Mal an der Seitenlinie stehen und danach sein Amt plangerecht weitergeben.

Langfristige Verletzungen machten dem TSV Irschenberg zu schaffen

Trotz zuletzt guter Leistungen schafften es die Irschenberger in dieser Saison nicht, einen einstelligen Tabellenplatz zu ergattern. Das liegt unter anderem an den langfristigen Ausfällen der beiden wohl besten Irschenberger Offensivkräfte, Robert Fric und Stefan Moser. „Ohne die Verletzungen wäre mehr drin gewesen, aber ich sehe bei den meisten Spielern eine positive Entwicklung“, erklärt Sontheim. Seine Mannschaft sei derzeit in einem großen Umbruch. Dennoch sehe er die Zukunft des TSV optimistisch.

Auf die Frage, ob der 58-Jährige noch einmal an einer Seitenlinie tätig wird, weicht er aus: „Ich werde mein ‚Nicht-Trainer-Sein‘ wieder genießen. Was die Zukunft angeht, sollte man ja bekanntlich niemals nie sagen.“ Mit ihm verliert die Liga eine starke Persönlichkeit. Seine Spieler haben in Lenggries die Möglichkeit, ihren Trainer gebührend zu verabschieden. „Am Freitag wäre, auch wenn es schwer wird, ein positives Ergebnis super.“