TSV Ingelfingen - VfB Neuhütten 2:2 (1:2)

Auf sehr schwer zu bespielendem Untergrund lieferten sich beide Mannschaften ein intensives, umkämpftes und jederzeit offenes Spiel. Dabei zeigten sich die Gäste zunächst effizienter und gingen durch einen direkt verwandelten Freistoß in Front. Ein grober Abspielfehler der Gasgeber führte kurz darauf zum 0:2. Ein Sonntagsschuss in den Winkel brachte den Anschlusstreffer für Ingelfingen. Auch nach dem Seitenwechsel schenkten sich beide Seiten nichts. Neuhütten vergab zwei gute Gelegenheiten zum dritten Tor, doch auch Ingelfingen forderte den Neuhüttener Keeper ein ums andere Mal. In der Schlussphase warfen die Hausherren alles nach vorne und kamen in der Nachspielzeit per Kopf schließlich auch zum Ausgleich.