TSV Indersdorf - Sportliches Fazit zu 2025

Sowohl unsere „Zwoade“ als auch unsere „Erste“ gingen als Tabellenführer in die Winterpause.

Besonders die Jungs des Trainer-Trios Deveci/Maier/Wagatha konnten sich bereits ein komfortables Polster von sieben Punkten auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz erarbeiten und verloren bislang nur ein einziges Spiel in der B-Klasse. Zudem stellen sie aktuell sowohl die beste Defensive als auch die beste Offensive der Liga. Aber auch unsere „Dritte“ Mannschaft, trainiert vom Duo Marco Karelly und Lukas Schneider, geht mit Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen in der C-Klasse ins Jahr 2026. Gespickt mit vielen jungen Spielern aus der A-Jugend lauert die „Dritte“ mit einem Spiel mehr und drei Punkten Rückstand auf Tabellenplatz zwei.

Im Allgemeinen zahlt sich die transparente Kommunikation, das gegenseitige Aushelfen sowie die Durchlässigkeit zwischen den Mannschaften aus – die Ergebnisse sprechen hier eine klare Sprache. Neuzugänge wurden in allen Teams herzlich aufgenommen und schnell integriert. Auch bei unserer „Ersten“ fruchten die punktuellen Verstärkungen wie der ehemalige Hachinger Dominik Steinberger und der bei Schwabhausen ausgebildete Martin Waradi. Diese Jungs, gepaart mit gereiften und gestandenen (Führungs-)Spielern, tragen ihren Teil dazu bei, dass das Saisonziel „oben mitzuspielen“ aktuell erreicht wird.

In der dritten kompletten Saison unter dem (Spieler-)Trainer-Duo Stefan Schmidl und Franz Wianski greifen die taktischen und spielerischen Ansätze mittlerweile voll.

Neben der ergebnistechnischen Konstanz bleiben vor allem zwei Derbysiege gegen den Lokalrivalen SV Niederroth im Jahr 2025 in Erinnerung. Insbesondere der 5:0-Auswärtserfolg in der aktuellen Hinrunde war ein starkes Statement dafür, was im Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans möglich ist. Ein großer Dank gilt unseren treuen Anhängern, die uns sowohl zuhause als auch auswärts stets leidenschaftlich unterstützen.