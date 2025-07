TSV Immenhausen verpflichtet Toni Mitrovic

Der TSV Immenhausen hat seine Offensive verstärkt: Mit Toni Mitrovic stößt ein junger, ambitionierter Stürmer zum Kader. Der 21-Jährige lebt inzwischen in Immenhausen und wechselt vom Tuspo Grebenstein zum TSV. Für Grebenstein kam Mitrovic aufgrund eines längeren Aufenthalts in Bosnien und Herzegowina zuletzt nur auf zwei Einsätze.

Zuvor sammelte der Angreifer unter anderem bei Hermannia Kassel Spielpraxis in der Kreisoberliga Kassel. Auch in seiner früheren Heimat Wolfhagen war Mitrovic aktiv – beim dortigen FSV kam er sowohl in der Kreisoberliga als auch in der Gruppenliga zum Einsatz.

Mit seinem Wechsel zum TSV Immenhausen will der Offensivmann nun neue Impulse setzen. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und will mit Toren und Einsatz helfen, unsere Ziele zu erreichen“, wird der Neuzugang in der Vereinsmitteilung sinngemäß begrüßt.