TSV Immenhausen startet mit Kantersieg in die Rückrunde

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

Bereits in der ersten Spielminute hatte die TSV die große Möglichkeit zur Führung, doch Nils Hellwig verzog knapp. Trotz dieser frühen Gelegenheit tat sich Immenhausen auf dem ungewohnten Naturrasen schwer. Nachdem die gesamte Wintervorbereitung auf dem heimischen Kunstrasenplatz absolviert wurde, war es das erste Spiel seit dem 6. Oktober 2024 auf Rasen und das merkte man.

Dennoch gelang in der 14. Minute die Führung: Max Busch brachte eine scharfe Hereingabe von rechts in den Strafraum, und Nils Hellwig vollstreckte zum 1:0. Trotz des Treffers blieb das Spiel zerfahren, sodass es mit dem knappen Vorsprung in die Pause ging.