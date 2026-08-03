TSV Immenhausen III startet mit deutlichem Heimsieg

– Foto: TSV Immenhausen

Die 3. Mannschaft der TSV Immenhausen ist erfolgreich in die Saison 2026/27 gestartet. Gegen die zweite Mannschaft des SV Ehlen feierte das Team einen auch in dieser Höhe verdienten 6:1-Heimsieg.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und gingen bereits in der 10. Minute durch Leon Beilstein in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Samuel Desel nach starker Vorarbeit von Lee Tyler Cassatt auf 2:0. Erneut Cassatt war es, der in der 17. Minute das 3:0 erzielte. Zwar verkürzte Ehlen nach einem Foulelfmeter auf 3:1, die TSV blieb jedoch die spielbestimmende Mannschaft.