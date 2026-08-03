TSV Immenhausen III startet mit deutlichem Heimsieg

Die 3. Mannschaft der TSV Immenhausen ist erfolgreich in die Saison 2026/27 gestartet. Gegen die zweite Mannschaft des SV Ehlen feierte das Team einen auch in dieser Höhe verdienten 6:1-Heimsieg.
Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und gingen bereits in der 10. Minute durch Leon Beilstein in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Samuel Desel nach starker Vorarbeit von Lee Tyler Cassatt auf 2:0. Erneut Cassatt war es, der in der 17. Minute das 3:0 erzielte. Zwar verkürzte Ehlen nach einem Foulelfmeter auf 3:1, die TSV blieb jedoch die spielbestimmende Mannschaft.
Nach der Pause sorgte Belal Tarzi mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. In der Schlussphase zeigte Lee Tyler Cassatt nochmals seine Offensivqualitäten und schraubte das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern auf den 6:1-Endstand. Damit gelang ihm ein Dreierpack.
Aufstellung TSV Immenhausen: Maurice Braun, Ozan Yahsi, Steven Domenick Wienke (25. Finn Kutzner), Leon Beilstein, Arlind Adrijan Gjafa, Thanawut Khata-In, Kevin Sieckmann, Samuel Desel (88. Stefan Thöne), Belal Tarzi, Marcel Cassatt, Lee Tyler Cassatt
Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne
Tore:
1:0 Leon Beilstein (10‘ – Vorlage Lee Tyler Cassatt)
2:0 Samuel Desel (15‘ - Vorlage Lee Tyler Cassatt)
3:0 Lee Tyler Cassatt (17‘ – Vorlage Belal Tarzi)
3:1 Pawel Szopinski (19‘ Foulelfmeter)
4:1 Belal Tarzi (66‘ – Vorlage Arlind Adrijan Gjafa)
5:1 Lee Tyler Cassatt (88‘ – Vorlage Arlind Adrijan Gjafa)
6:1 Lee Tyler Cassatt (90‘ – Vorlage Leon Beilstein)