TSV Immenhausen III lässt Hümme II keine Chance

Unsere Dritte hat beim Auswärtsspiel in Hümme ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem klaren 6:0-Sieg war schon zur Pause beim Stand von 4:0 alles entschieden.

Darina Schweinsberg brachte uns früh in Führung (7.), Maximilian Desel (17.) und Johannes Desel mit einem Doppelschlag (31., 36.) stellten den Halbzeitstand her. Auch nach dem Seitenwechsel blieb unser Team von Andreas Kunze und Stefan Thöne souverän: Maximilian Desel (50.) und Johannes Desel (53.) machten den Endstand perfekt.