TSV Immenhausen III lässt Hümme II keine Chance

Unsere Dritte hat beim Auswärtsspiel in Hümme ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem klaren 6:0-Sieg war schon zur Pause beim Stand von 4:0 alles entschieden.
Darina Schweinsberg brachte uns früh in Führung (7.), Maximilian Desel (17.) und Johannes Desel mit einem Doppelschlag (31., 36.) stellten den Halbzeitstand her. Auch nach dem Seitenwechsel blieb unser Team von Andreas Kunze und Stefan Thöne souverän: Maximilian Desel (50.) und Johannes Desel (53.) machten den Endstand perfekt.
Die Mannschaft zeigte eine geschlossene Leistung, ließ kaum Chancen für den Gegner zu und holt damit 3 weitere Punkte. Mit 2 Siegen, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen steht die Dritte aktuell auf Platz 7.
Aufstellung TSV Immenhausen III:
Davor Marinic, Ole Köhling (41. Lasse Köhling), Tobias Briele (41. Florian Lukes), Ozan Yahsi, Maximilian Desel, Johannes Desel, Darina Schweinsberg (56. Thanawut Khata-In), Alexander Loos, Karlo-Herman Hobein (56. Arlind Adrijan Gjafa)
Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne
Tore:
0:1 Darina Schweinsberg (7.)
0:2 Maximilian Desel (17.)
0:3 Johannes Desel (31.)
0:4 Johannes Desel (36.)
0:5 Maximilian Desel (50.)
0:6 Johannes Desel (53.)