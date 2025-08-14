TSV Immenhausen feiert ersten Saisonsieg

Im ersten Heimspiel der neuen Kreisoberliga-Saison hat die TSV Immenhausen den ersten Dreier eingefahren. Gegen den Aufsteiger TSV Fürstenwald siegte die Mannschaft von Trainer Marco Schneider verdient mit 2:0 (1:0).

Die Gäste aus Fürstenwald starteten mutig und hatten die große Gelegenheit zur Führung. Nach einer Doppelchance stand zunächst Torwart Sören Enders im Weg, ehe die Abwehr in höchster Not klären konnte. Kurz darauf sorgte Kapitän Timo Bülte unfreiwillig für Gefahr, als er den eigenen Keeper per Kopf prüfte – Enders war aber erneut hellwach.