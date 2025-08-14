TSV Immenhausen feiert ersten Saisonsieg

Im ersten Heimspiel der neuen Kreisoberliga-Saison hat die TSV Immenhausen den ersten Dreier eingefahren. Gegen den Aufsteiger TSV Fürstenwald siegte die Mannschaft von Trainer Marco Schneider verdient mit 2:0 (1:0).
Die Gäste aus Fürstenwald starteten mutig und hatten die große Gelegenheit zur Führung. Nach einer Doppelchance stand zunächst Torwart Sören Enders im Weg, ehe die Abwehr in höchster Not klären konnte. Kurz darauf sorgte Kapitän Timo Bülte unfreiwillig für Gefahr, als er den eigenen Keeper per Kopf prüfte – Enders war aber erneut hellwach.
In der 33. Minute schlug Immenhausen eiskalt zu: Eine Freistoßflanke von Leon Beilstein aus dem Halbfeld fand Arne Habisch, der den Ball per Kopf ins Netz beförderte – 1:0. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel spielte die TSV kontrollierter. In der 65. Minute fiel die Vorentscheidung: Der eingewechselte Roman Sedmera steckte den Ball perfekt in die Tiefe auf Max Busch durch, der überlegt ins lange Eck abschloss – 2:0.
Kurz darauf hätte Nils Hellwig sogar noch das 3:0 erzielen können, scheiterte jedoch und schoss aus kürzester Distanz am Tor vorbei. Am Ende blieb es beim verdienten Heimsieg, mit dem sich Immenhausen für den kämpferischen Auftritt belohnte.
Aufstellung TSV Immenhausen: Sören Enders, Arne Habisch, Timo Bülte, Steven Schöps, Kevin Wilhelm (46. Max Busch), Pascal Kopp (56. Roman Sedmera), Bastian Jenzowski, Thomas Stern (76. Colin Schöps), Leon Beilstein, Nils Hellwig, Toni Mitrovic (64. Dominik Schwan)
Trainer: Marco Schneider
Tore:
1:0 Arne Habisch (33‘ – Vorlage Leon Beilstein)
2:0 Max Busch (65‘ – Vorlage Roman Sedmera)