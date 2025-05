TSV Immenhausen bleibt Zweiter und geht in die Relegation!

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

Im Anschluss entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, in dem die TSV zwar mehr Spielanteile hatte, sich aber immer wieder an der dicht gestaffelten Oberelsunger Defensive abarbeiten musste.

Nach dem Seitenwechsel brachte Nils Hellwig neuen Schwung ins Offensivspiel. In der 61. Minute war es dann soweit: Hellwig setzte sich auf der rechten Außenbahn durch und flankte punktgenau in den Strafraum, wo Oliver Speer per Kopf zur 2:0-Führung vollendete.