– Foto: TSV Immenhausen

TSV Immenhausen bittet zum 2. Kunstrasen-Cup

Nach dem Erfolg aus dem vergangenen Jahr, wird der TSV Immenhausen auch in diesem Jahr den 2. Immenhäuser-Kunstrasen-Cup ausrichten.

Gespielt wird ein Turnier mit Mannschaften der Kreisoberliga und Gruppenliga, sowie ein separates Turnier mit Mannschaften aus den Kreisligen. An beiden Turnieren nehmen je sechs Mannschaften teil, die in zwei Gruppen aufgeteilt werden.



Das Teilnehmerfeld konnte erneut mit umliegenden Vereinen bestücken werden und so werden spannende Spiele mit einigen „Derbys“ erwartet. Vom 30. Januar bis zum 3. Februar (Dienstag bis Freitag) finden jeden Abend ab 18:00 Uhr drei Gruppenspiele statt. Die Spielzeit beträgt 2 x 30 Minuten. Am Sonntag den 5. Februar finden dann die Endspiele der beiden Turniere mit einer Spielzeit von 2 x 45 Minuten statt, in denen sich die Gruppensieger gegenüber stehen.



Der Eintritt beträgt zu den Gruppenspieltagen 2,50€ und für den Endspieltag 3,00€. Für das leibliche Wohl in Form von Kaltgetränken, Glühwein und Bratwurst wird selbstverständlich gesorgt sein. Außerdem wird es eine kleine Tombola mit schönen Preisen geben. Diese findet an folgenden Spieltagen statt: Donnerstag, Freitag und Sonntag.