TSV im Aufwind: Winkens siegt im Duell mit Ex-Klub

Im Mittelpunkt der Partie stand auch die besondere Konstellation an der Seitenlinie: TSV-Trainer Marcel Winkens traf auf seinen ehemaligen Verein, bei dem es in der vergangenen Saison zu einer wenig harmonischen Trennung gekommen war. Trotz der emotionalen Brisanz blieb die Partie aber fair. „Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass der Sieg keine Genugtuung ist“, sagte Winkens. „Aber bis auf ein paar Meinungsverschiedenheiten über das Geschehen auf dem Feld lief alles vernünftig ab.“

Der TSV fand exzellent in die Partie. Bereits in der achten Minute sorgte Reo Kamiyama, der Winkens im Sommer aus Jüchen nach Meerbusch gefolgt war, für das Tor des Tages. Nach starker Vorarbeit von Pablo Ramm schob der Japaner überlegt zum frühen 1:0 ein. In der Folge kontrollierten die Gastgeber das Geschehen, verpassten es aber, ihre Überlegenheit in weitere Treffer umzumünzen. Micah Cain und Ramm scheiterten knapp, während Jüchen zwar um Spielkontrolle bemüht war, aber zu ungenau agierte.

"Haben wieder die Null gehalten"

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der Aufsteiger zwar, doch die Hausherren blieben defensiv weiter stabil und ließen kaum etwas zu. Vorne verpassten es die Meerbuscher jedoch, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Florian Berisha vergab nach einem Patzer von Jüchens Torwart Björn Nowicki (67.) freistehend, Mattia Majetic scheiterte wenig später im Eins-gegen-Eins am Jüchener Schlussmann (80.).

So blieb es bis in die Schlussphase spannend. In der Nachspielzeit hatte Jüchen die große Chance zum Ausgleich, doch TSV-Torwart Franz Langhoff rettete mit einer Fußabwehr gegen Benjamin Schütz. Im direkten Gegenzug traf Vincent Boldt nur die Latte. Am Ende blieb es beim knappen 1:0. „Wir hätten den Sack früher zumachen müssen“, sagte Winkens. „Aber solange wir am Ende gewinnen, ist mir das egal. Wir haben wieder die Null gehalten – und das trotz neun Ausfällen. Großes Kompliment an meine Mannschaft.“

Kein Sieg für Strümp

In der Kreisliga A musste sich der SSV Strümp im Lokalderby gegen den TSV Meerbusch III mit einem 1:1 begnügen. Hugo Wagner brachte die Strümper in der zwölften Minute in Führung, ehe den Gästen durch Markus Klann (77.) der späte Ausgleich gelang. Damit wartet Strümp nun seit vier Spielen auf einen Sieg und verliert zunehmend den Anschluss an die Spitzengruppe.

Die Frauen des OSV Meerbusch feierten in der Bezirksliga ihren vierten Sieg in Serie. Durch Treffer von Svea Schneider (26.) und Hannah Ungewitter (55.) setzten sie sich mit 2:1 bei TuRa Brüggen durch und behaupteten damit Rang zwei.