TSV Ilshofen: "Nicht klar und konsequent genug"

– Foto: Herbert Schürl

Mit 23 Punkten überwintert der TSV Ilshofen auf Rang acht der Landesliga. Nach personellen Engpässen und Trainerwechseln zeigt der Trend nach oben – Trainer Patrick Beck spricht über Stabilität, Defizite und Ziele.

Schwieriger Beginn, langsame Stabilisierung

„Nach einer schwierigen Startphase, die sowohl von personellen Engpässen als auch der Veränderung auf der Trainerposition geprägt war, haben wir uns nach und nach stabilisiert“, erklärt Beck. Diese Phase sei entscheidend gewesen für die weitere Entwicklung. Schritt für Schritt habe sich die Mannschaft für ihre Leistungen belohnen können und wieder Halt gefunden. Ein achtes Tabellenfeld mit Aussagekraft

Mit 23 Punkten aus 16 Spielen steht Ilshofen zur Winterpause auf Rang acht der Landesliga Württemberg, Staffel 1 – bei einem ausgeglichenen Torverhältnis von 22:22. Für Beck ist der Tabellenplatz folgerichtig: „Der Tabellenplatz spiegelt recht gut wider, dass wir bislang keine durchgehend stabile Saison spielen.“ Entscheidend für die jüngste positive Serie der vergangenen acht Spiele sei die defensive Stabilität gewesen. „Ein Faktor war unsere defensive Stabilität und die absolute Bereitschaft, im Verbund zu arbeiten.“ Dazu komme das wachsende Selbstvertrauen: „Wir konnten unsere spielerischen Elemente verbessern und mehr Chancen herausspielen.“

Zufriedenheit mit Entwicklung, nicht mit Konstanz

Grundsätzlich zieht der Ilshofener Trainer ein positives Zwischenfazit: „Ich bin zufrieden damit, wie sich die Mannschaft entwickelt.“ Die Trainingsarbeit stimme, die Spieler zögen gut mit, die Intensität passe. „Wir haben einige starke Auftritte gezeigt.“ Gleichzeitig bleibt Beck kritisch: „Wir wissen aber, dass wir noch konstanter über die komplette Spielzeit hinweg werden müssen.“ Genau diese fehlende Konstanz ist bislang der Hauptgrund, warum sich Ilshofen nicht weiter nach oben orientieren konnte. Baustelle Chancenverwertung

Klar benennt Beck das größte Verbesserungspotenzial: die Effektivität. „Im Offensivspiel kreieren wir regelmäßig gute Möglichkeiten, nutzen sie aber zu selten.“ Gerade im letzten Drittel fehle es an Klarheit und Konsequenz. „Wir sind in den entscheidenden Momenten nicht klar und konsequent genug.“ Angesichts von 22 Toren aus 16 Spielen liegt hierin einer der Schlüssel, um in der Rückrunde weitere Schritte nach vorne zu machen.