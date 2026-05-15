TSV Ilshofen II: "Es war definitiv eine lange Nacht"

– Foto: TSV Ilshofen

In der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall hat der TSV Ilshofen II vorzeitig die Meisterschaft perfekt gemacht. Mit einem Vorsprung von sieben Punkten auf den Verfolger SC Steinbach-Comburg ist dem TSV der Titel drei Spieltage vor dem Ende der Runde nicht mehr zu nehmen. Trainer Timo Marschick blickt auf eine geschlossene Mannschaftsleistung zurück, die nun mit dem Aufstieg belohnt wird. Ein starker Teamgeist und die nötige Konstanz in den Ergebnissen ebneten den Weg zu diesem historischen Erfolg der zweiten Mannschaft.

Der Moment des Sieges und die Gewissheit über den Titelgewinn lösten beim TSV Ilshofen II große Emotionen aus. Die Mannschaft feierte den Erfolg ausgiebig und ließ den Anstrengungen der vergangenen Monate freien Lauf. „Vielen Dank. Absolut – es war definitiv eine lange Nacht, aber genau so muss eine Meisterfeier auch sein“, berichtet Trainer Timo Marschick gegenüber FuPa über die Feierlichkeiten. Es ist der Lohn für ein Team, das sich nach dem knappen Verpassen der Aufstiegsrelegation im Vorjahr nicht entmutigen ließ, sondern gestärkt zurückkehrte.

Vom knappen Scheitern zur Dominanz

Der Erfolg dieser Saison hat eine Vorgeschichte. Nachdem der Relegationsplatz im vergangenen Jahr nur hauchdünn verpasst worden war, lautete das Ziel für diese Spielzeit, sich weiter zu verbessern. „Insgeheim hat sicherlich jeder gehofft, am Ende den Aufstieg feiern zu können“, gesteht Timo Marschick. Mit zwölf Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage aus 16 Spielen setzte sich die Mannschaft schließlich an der Spitze fest. Das Torverhältnis von 41:15 unterstreicht die Ausgewogenheit zwischen einer stabilen Defensive und einer effizienten Offensive.

Die Faktoren des meisterlichen Erfolgs

Dass der TSV Ilshofen II am Ende ganz oben steht, ist für den Trainer kein Zufall, sondern das Resultat harter Arbeit und einer klaren mentalen Ausrichtung. Als ausschlaggebend für die Meisterschaft sieht Timo Marschick vor allem die Beständigkeit der Mannschaft: „Entscheidend waren sicherlich unsere Konstanz in den Ergebnissen, der Glaube an die eigene Stärke und die Tatsache, dass alle dem gemeinsamen Ziel alles untergeordnet haben.“ Dieser unbedingte Wille, als Kollektiv erfolgreich zu sein, hob die Elf von ihren Konkurrenten ab.

Ein fußballverrücktes Kollektiv

Neben der taktischen Disziplin zeichnet sich die Truppe vor allem durch ihre Leidenschaft für den Sport aus. Der Zusammenhalt innerhalb des Kaders gilt als das Fundament, auf dem die Meisterschaft in der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall errichtet wurde. Laut dem Trainer ist die Mannschaft „im positiven Sinne absolut fußballverrückt“ und besticht durch einen außergewöhnlich starken Teamgeist. Diese Kameradschaft soll nun auch nach dem Saisonende gepflegt werden. „Ganz klassisch geht es nach Mallorca“, kündigt Timo Marschick die geplante Abschlussfahrt der Mannschaft an.

Bereit für die neue Herausforderung

Für die Verantwortlichen in Ilshofen steht außer Frage, dass die Mannschaft den nächsten Schritt gehen wird. Das Aufstiegsrecht für die höhere Spielklasse wird definitiv wahrgenommen. „Ja, auf jeden Fall. Die Mannschaft hat sich das absolut verdient“, betont der Trainer mit Blick auf die kommende Spielzeit in der Bezirksliga. Die Freude auf die neuen Aufgaben und die höherklassigen Gegner ist groß, wobei der Verein bereits die Weichen für einen konkurrenzfähigen Kader stellt.

Gezielte Verstärkungen für die Bezirksliga

Die Kaderplanungen für die Saison 2026/2027 sind bereits weit fortgeschritten. Der TSV Ilshofen II setzt dabei auf eine Mischung aus Rückkehrern, externen Verstärkungen und dem eigenen Nachwuchs. Mit Jean-Pierre Löffler, der vom VfB Neuhütten zurückkehrt, gewinnt das Team an Qualität. Zudem schließen sich Sören Elbl und Marius Metzger vom TSV Braunsbach dem Meister an. Ergänzt wird das Aufgebot durch vielversprechende Talente aus der eigenen A-Jugend, die laut Timo Marschick „Schritt für Schritt“ integriert werden sollen.

Nachhaltige Entwicklung als oberstes Ziel

Trotz des Aufstiegs bleibt die Philosophie des Vereins bodenständig. Auch in der höheren Liga soll die individuelle Förderung der Spieler im Mittelpunkt stehen. „Auch in der kommenden Saison steht die Entwicklung der Spieler weiterhin an erster Stelle“, gibt der Trainer die Marschroute vor. Ein wesentlicher Teil dieser Arbeit ist die Durchlässigkeit zur ersten Mannschaft. Ziel ist es, weitere Spieler in die 1. Mannschaft zu integrieren und die Jugendlichen bestmöglich an den Aktivenbereich heranzuführen, um den Erfolg des TSV Ilshofen II langfristig zu festigen.