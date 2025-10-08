TSV Hüttlingen siegt im Pokal klar, Remis beim TSV Ruppertshofen

Bezirkspokal - 1. Runde

TSV Hüttlingen- 1. FC Heidenheim II 5:0 (2:0)

In der ersten Runde des Pokals starteten die Damen des TSV Hüttlingen gegen den 1. FC Heidenheim II. Das Spiel startete schläfrig und hart für den TSV, denn durch einfache Ball Verluste und nicht geführten Zweikämpfen kamen der FC Heidenheim nah an das Tor. Mit der Zeit fing sich der TSV und kombinierte sich mit schönen Aktionen vor das gegnerische Tor. In der 34. Minute war es soweit, Jamie Wild traf aus der zweiten Reihe in das Lattenkreuz. Somit stand es 1:0 für den TSV. In den folgenden Minuten versuchte der TSV die Führung weiter auszubauen, aber scheiterte immer wieder an der eigenen Qualität der Torabschlüsse. Vor dem Halbzeitpfiff war es Medea Weiß, die mit einem Sehenswerten auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel starteten beide Mannschaften gut in die zweiten 45. Minuten. In der 53. Minute erzielte Desi Passon das nächste Tor. In den folgenden Minuten spielten sich sowohl der TSV Hüttlingen als auch der 1. FC Heidenheim II Chancen heraus, aber nutzten diese nicht. In der 80. Minute bekam der TSV einen Elfmeter zugesprochen, den Jamie Wild souverän verwandelte. In den letzten fünf Minuten des Spiels nutze Kristina Schnier ihre Chance und erhöhte auf 5:0. Mit diesem Sieg ist der TSV Hüttlingen eine Runde weiter. Ein guter Auftakt in die Saison des Bezirkspokals.

Torschützen: TSV Hüttlingen: Jamie Wild (34., 80. n.E), Medea Weiß (43.), Desi Passon (53.), Kristina Schnier (86.)

Autorin: Lena Fetzer

---

Regionenliga 3, 05.10.2025

TSV Ruppertshofen - VFL Ulm/Neuulm 1:1

Die Gäste starteten gleich mit einer aussichtsreichen Gelegenheit, als sie einen Ball abfingen und gefährlich aufs Tor zuliefen. Danach waren die TSVlerinnen jedoch hellwach, übernahmen das Spiel und erarbeiteten sich selbst zahlreiche Chancen.

Die Ulmerinnen standen defensiv sehr tief und lauerten auf Konter, was es dem Heimteam nicht leicht machte, Lücken zu finden. Dennoch kombinierten sue sich immer wieder sehenswert nach vorne, lediglich das Quäntchen Glück im Abschluss fehlte. In der 32. Minute gingen die Gäste nach einem Eckball, der durch den Strafraum rutschte, mit 0:1 in Führung. Danach zogen sie sich noch weiter zurück und konzentrierten sich auf die Verteidigung.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein einseitiges Spiel mit viel Ballbesitz des TSVRuppertshofen. Die Ulmerinnen kamen lediglich einmal gefährlich vor das generische Tor, ansonsten drängten die Ruppertshofenerinnen auf den Ausgleich. Sie erarbeiteten sich viele Chance, doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie.

Kurz vor Schluss wurde Sabrina Winter im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Nadine Hessenthaler souverän zum verdienten 1:1. In den letzten Minuten drängte das Heimteam weiter auf den Sieg. Dies gelang ihnen beinahe durch eine Großchance von Nadine Hessenthaler.

Am Ende blieb es jedoch bei einem Remis. Mit dem Punktgewinn stehen die TSV-Frauen nach dem 4. Spieltag mit 10 Punkten an der Tabellenspitze.

0:1 ; Vanessa Poleschner (32. Spielminute)

1:1 ; Melanie Binder (90. Spielminute)

Autorin: Raphaela Bär

---

SGM Ebnat/Waldhausen - SGM Alfdorf/Mögglingen (3:0) 6:2

Die SGM Ebnat/Waldhausen überzeugte am vierten Spieltag mit einem 6:2-Erfolg gegen die SGM Alfdorf/Mögglingen. Die Gastgeberinnen übernahmen von Beginn an das Kommando, kontrollierten Ball und Gegner und setzten die Gäste früh unter Druck. Schon in der 2. Spielminute brachte Schneider ihre Farben mit einem strammen Schuss verdient in Führung. Nur wenige Minuten später legte sie per präzisem Freistoß nach – 2:0 für die SGM Ebnat/Waldhausen. Kurz vor der Pause erhöhte Kratky auf 3:0, nachdem sie der gegnerischen Torhüterin an der Strafraumgrenze den Ball abluchste und eiskalt einschob. Mit dieser klaren Führung ging es in die Halbzeit. Nach dem Wiederanpfiff knüpfte die SGM Ebnat/Waldhausen nahtlos an die starke erste Hälfte an. Eine sehenswerte Kombination über mehrere Stationen vollendete Drabek mit einem platzierten Schuss in den rechten Winkel zum 4:0. Die Gäste verkürzten kurz darauf durch eine verwertete Flanke auf 4:1, doch die Antwort der Heimelf ließ nicht lange auf sich warten: Erneut Drabek, die mit einem präzisen Abschluss zum 5:1 erhöhte.

In der Folge bekam Alfdorf/Mögglingen einen Strafstoß zugesprochen und verkürzte auf 5:2. Doch den Schlusspunkt setzten wieder die Schwarz-Gelben: Drabek behauptete auf dem rechten Flügel den Ball, legte clever auf Schwab ab, die ihn scharf in die Mitte spielte. Reigers erster Versuch wurde geblockt, doch Schneider war zur Stelle und drückte den Ball mit dem Außenrist über die Linie zum 6:2 Endstand.

1:0 Anika Schneider (2. Spielminute); 2:0 Anika Schneider (6. Spielminute); 3:0 Alina Kratky (43. Spielminute); 4:0 Felicia Drabek (50. Spielminute ); 4:1 Lea Horacki (54. Spielminute); 5:1 Felicia Drabek (74. Spielminute); 5:2 Nina Knödler (86. Spielminute); 6:2 Anika Schneidet (87. Spielminute)

Autorin: Julia Rupp