TSV Hüttlingen II kommt unter die Räder, Unwetter sorgt für Abbruch

Im Spiel zwischen TSV Hüttlingen und SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim, das mit einem deutlichen 0:8 für die Gäste endete, war die erste Halbzeit für die Gastgeber äußerst herausfordernd. Kirchheim/Dirgenheim zeigte von Beginn an eine starke Leistung und setzte Hüttlingen unter Druck. Bereits in der ersten Halbzeit erzielte 4 Tore, was die Moral der Hüttlinger Mannschaft stark beeinträchtigte. Die Spieler von Hüttlingen hatten Schwierigkeiten, die Angriffe der Gegner abzuwehren und fanden kaum zu ihrem eigenen Spiel.

---

Regionenliga 3, FC Ellwangen - TSV Ruppertshofen 2:4 (1:1)



In den ersten 20 Minuten war der FC Ellwangen klar am Drücker. Das Team zeigte sich von Beginn an dominant und konnte sich durch hervorragendes Zusammenspiel zwischen Hannah Fetzer und Emilie Baier in der 9. Minute mit dem 1:0 belohnen. Doch nach dieser frühen Führung fand Ruppertshofen besser ins Spiel. Kurz vor der Pause gelang den Gästen der Ausgleichstreffer, was den Spielstand zum Halbzeitpfiff auf 1:1 stellte. Nach der Pause kam der TSV immer besser in Fahrt. Nach 10 Minuten erzielte Ruppertshofen das 2:1 und drehte das Spiel zugunsten der Gäste. Der FC Ellwangen ließ sich jedoch nicht entmutigen und drängte auf den Ausgleich. In der 76. Minute war es erneut Emilie Baier, die mit einem wunderbaren Schuss den 2:2-Ausgleich erzielte und die Ellwangerinnen zurück ins Spiel brachte. Nun wollten die Gastgeberinnen mehr und suchten weiterhin die Offensive. Doch diese offensive Spielweise wurde von den Spielerinnen des TSV geschickt ausgenutzt. Innerhalb von nur zwei Minuten erzielten die Gäste zwei schnelle Tore, die den Endstand von 2:4 besiegelten. Trotz des späten Rückschlags kämpfte der FC Ellwangen bis zum Schluss, musste jedoch am Ende die Niederlage hinnehmen.

Autorin: Miriam Glatzel

---

SGM Alfdorf/Mögglingen – SGM Ebnat/Waldhausen 0:0 (0:0)

Auf dem Rasenplatz in Alfdorf lieferten beide Teams von Beginn an ein umkämpftes Duell, bei dem keine Mannschaft die Oberhand gewinnen konnte. Während die Heimmannschaft versuchte in den gegnerischen Strafraum zu gelangen, verteidigten die Gäste konsequent. Viele intensive Zweikämpfe wurden im Mittelfeld geführt. Ein erstes Ausrufezeichen setzte die SGM Alfdorf/Mögglingen in der 30. Spielminute mit einem Freistoß durch Isabell Köhnlein, der an der Unterkante der Latte landete. Nach der Pause ging es ähnlich weiter. Die SGM Alfdorf/Mögglingen hatte etwas mehr vom Spiel, dennoch gelang es ihr nicht, gefährliche Aktionen herauszuspielen. In der 62. Spielminute wurde es dann vor dem Tor der Heimmannschaft gefährlich: Eine Gäste-Stürmerin konnte mit einem Schuss aus guter Position Theresa Köngeter, die Torhüterin der SGM Alfdorf/Mögglingen, überwinden. Doch in höchster Not klärte ihre Mitspielerin den Ball und verhinderte somit einen Rückstand. Nur wenig später hatte die Heimmannschaft die Chance, selbst in Führung zu gehen: Ein Kopfball von Jana Scheffe wurde mit einer guten Reaktion der Gäste-Torhüterin pariert. Am Ende blieb es bei einem torlosen Unentschieden. Damit bleibt die SGM Alfdorf/Mögglingen (30 Punkte – 4. Platz) ein Punkt hinter der SGM Ebnat/Waldhausen (31 Punkte – 2. Platz). Nächsten Sonntag, 30. März spielt die SGM Alfdorf/Mögglingen auswärts gegen den TSV Hüttlingen. Anpfiff ist um 11 Uhr auf dem Rasenplatz in Hüttlingen.

Autorin: Nadine Fauser

---

SGM AHP I - SGM Sontheim/Hohenmemmingen 2:2 (1:1) SPIELABBRUCH

Am dritten Spieltag der Rückrunde ging es für die Damen der SGM Sontheim/Hohenmemmingen zum Auswärtsspiel nach Pfaffenhofen, wo die SGM AHP beheimatet ist. Ein Spiel, in dem es für beide Mannschaften im Absteigskampf um viel ging, das Motto beider Mannschaften war klar: verlieren verboten. Nach einem eher zähen Beginn bei windigen Bedingungen hatten die Gastgeberinnen nach rund zehn Minuten die erste Großchance - nach einem Steilpass kam die AHP-Angreiferin dann jedoch etwas zu weit nach außen und verfehlte das Tor aus spitzem Winkel knapp. Nach dieser Chance kamen die Gäste besser ins Spiel und kamen durch Einzelaktionen oder gefährlichen Eckbällen zu ersten guten Torchancen. In der 21. Minuten wurde Tina Straub im Strafraum regelrecht zu Boden gerissen - dem gut leitenden Unparteiischen blieb nur die Möglichkeit, auf den Punkt zu zeigen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Tina Straub sicher. Nur wenige Minuten nach dem 1:0-Führungstreffer der SGM Sontheim/Hohenmemmingen hatten die Gastgeberinnen eine schnelle Antwort parat: Nachdem ein Angriff zunächst abgeblockt werden konnte, fehlte jedoch im Zentrum der Zugriff und der Ball landete bei Jana Ott, die aus rund 20 Metern mit einem unhaltbaren Sonntagsschuss zum 1:1-Ausgleich traf (24.) Anschließend hatte die SGM Sontheim/Hohenmemmingen nahezu Chancen im minutentakt. Die größte Chance kurz vor der Pause hatte Theresa Kraus auf Seiten der Gäste, die nach schönem Zuspiel von Tina Straub jedoch an der Torhüterin scheiterte. Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Spiel weitestgehend ausgeglichen. Die erste Großchance zu Beginn des zweiten Spielabschnitts gehörte abermals den Gastgeberinnen: Nach einem Angriff über die linke Seite landete der Ball am Querbalken. Eine weitere Großchance nahezu direkt im Anschluss parierte SGM-Torhüterin Jana Schwille herausragend. In der 58. Minute war es dann Tina Straub, die nach einer sehenswerten Einzelaktion mit Hilfe des Innenpfostens zur erneuten Führung zum 1:2 traf. Die Führung war auch wie in der ersten Hälfte nur von kurzer Dauer, denn nur fünf Minuten später konnten die Gäste den Ball nicht entscheidend klären - Isabel Dienstdorf war zur Stelle und besorgte den erneuten Ausgleichstreffer zum 2:2. Beide Mannschaften spielten weiter munter nach vorne und die Gäste hatten nach einigen Eckbällen den Führungstreffer auf dem Fuß, doch es blieb weiter beim Unentschieden. Die Schlussphase wurde dann turbulent und das Spiel musste in der 83. Minute aufgrund eines starken Unwetters unterbrochen werden. Nach rund 20 Minuten Unterbrechung war etwas Besserung des Wetters in Sicht und der Unparteiische pfiff die Partie im strömenden Regen wieder an. Es war noch keine Minute gespielt, als ein weiteres Unwetter aufzog und die Partie letztendlich beim Spielstand von 2:2 abgebrochen werden musste. Über das weitere Vorgehen einer Spielwertung oder einer Neuansetzung wird nun das Sportgericht entscheiden.

Autorin: Jacqueline Thumm

---

FC Blautal – TSV Hüttlingen I

Am vergangenen Sonntag fand ein erneutes Auswärtsspiel unserer Damen, gegen den FC Blautal statt. Die Kochertalbomberinnen starteten gut in das Spiel. Dementsprechend gab es schon in den ersten zehn Minuten viele Chancen für unsere Kochertalbomberinnen, doch der Ball wollte nicht über die Linie. In der 18. Minute war es aber soweit. Nach einem starken Spielzug schob Nadine Frank den Ball in die kurze Ecke. In den folgenden Minuten drückten unsere Damen auf weitere Treffer, die sie erfolgreich in der 23. und 27. Minute unterbrachten, durch Nadine Frank. In der 29. Minute erfolgte durch einen Abwehrfehler der 1:3 Anschlusstreffer durch Teresa Simmank. Mit einem 1:3 Halbzeitstand begaben sich beide Mannschaften in die Pause. Zu Beginn der zweiten Hälfte drängten unsere Damen auf einen erneuten Treffer. Dies funktionierte, denn nach einem Fehlpass der Torhüterin schob Michelle Birkle zum 1:4 ein. Mit starken Spielzügen spielten sich sowohl unsere Kochertalbomberinnen als auch der FC vor das gegnerische Tor. Es belohnte sich aber keine dafür. Mit diesem Sieg stehen unsere Damen auf dem siebten Tabellenplatz und der FC Blautal auf dem zwölften Platz. Somit bauten unsere Damen ihre Erfolgsserie weiter aus.

Autorin: Lena Fetzer