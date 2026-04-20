TSV Hümme verlängert mit Cheftrainer von der Beeck

Der TSV Hümme setzt auf Kontinuität und geballte Identifikation! Wir freuen uns, die Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Jannes von der Beeck zu verkünden. Der 26-jährige geht den nächsten Schritt mit uns: Aktuell Inhaber der C-Lizenz, startet er im August mit seiner B-Lizenz-Ausbildung!

„Ich freue mich über das Vertrauen und die Möglichkeit, hier beim TSV weiter etwas aufzubauen. Wir haben eine Mannschaft mit enormem Potenzial und einem super Charakter. Mein Ziel ist es, jeden Spieler individuell und uns als Team taktisch noch ein Stück weiterzubringen. Ich brenne auf die kommende Zeit!"

Das Team hinter dem Team

An Jannes' Seite wechselt Felix Wieners vom Rasen an die Linie und wird neuer Co-Trainer der 1. Mannschaft. Auch bei der 2. Mannschaft bleibt alles in bewahrten Handen: Marius Fischer und Tim Eisenhardt haben ebenfalls verlängert!

Marius Fischer zur Verlängerung:

„Der TSV Hümme fühlt sich an wie ,nach Hause kommen'. Die Zusammenarbeit im Trainerteam ist top und der Teamspirit in der Truppe macht es uns einfach. Ich freue mich, mit Tim die Zweite weiter nach vorne zu bringen!"

Tim Eisenhardt erganzt:

„Ich freue mich, dass der TSV weiterhin auf uns setzt. Wir werden das in der neuen Saison mit maximalem Erfolg zurückzahlen! Die Entwicklung der 2. Mannschaft geht voran.Ich habe nicht lange überlegt und sofort zugesagt, denn hier bin ich zuhause. Nur der TSV!"

Spartenleiter Benni Heinzer:

„Ich freue mich, nach langer Zeit wieder echte Kontinuität auf der Trainerbank zu haben. Ein junger, motivierter Trainer mit Vereinsbezug wie Jannes ist ein Gewinn für uns. Dass Felix sportlich wegfällt, wiegt schwer, umso wertvoller ist es, ihn als Co-Trainer dabei zu haben. Er identifiziert sich zu 1903% mit dem Verein! Insgesamt haben wir für beide Mannschaften ein top harmonierendes Team zusammen."

Abschied zum Saisonende:

Gleichzeitig gibt es eine Veränderung: Sascha Kersting beendet seine Tätigkeit als Trainer zum Saisonende. Wir danken Sascha herzlich für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit!

Auf geht's in eine erfolgreiche Zukunft!