TSV Holzelfingen empfängt den SV Bremelau von Lukas Gauß · Heute, 08:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto Eibner, Tobi Baur

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSV Holzelfingen Holzelfingen SV Bremelau SV Bremelau 15:00 PUSH

Im Burgsteinstadion Holzelfingen kommt es am Sonntag um 15 Uhr zum Duell zwischen Tabellenführer TSV Holzelfingen und dem SV Bremelau. Während die Gastgeber ihre Spitzenposition verteidigen wollen, reist Bremelau mit dem klaren Ziel an, nach zuletzt schwierigen Wochen wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern.

Der TSV Holzelfingen spielt bislang eine starke Saison und führt die Tabelle der Kreisliga A1 Alb mit 51 Punkten an. Vor allem vor heimischer Kulisse präsentiert sich die Mannschaft äußerst stabil: Im Burgsteinstadion ist der TSV in dieser Spielzeit noch ungeschlagen. Entsprechend selbstbewusst dürfte Holzelfingen auch in diese Partie gehen, schließlich gilt es, die Tabellenführung weiterhin zu behaupten. Doch trotz der Favoritenrolle dürfte die Aufgabe alles andere als einfach werden. Mit dem SV Bremelau wartet ein Gegner, der unbedingt zurück in die Spur finden möchte. Die Gäste belegen aktuell mit 27 Punkten den sechsten Tabellenplatz, mussten zuletzt jedoch vier Niederlagen in Folge hinnehmen. Umso größer dürfte der Wille sein, diese Negativserie zu beenden.