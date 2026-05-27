TSV Holzelfingen empfängt den FC Engstingen zum Derby von Lukas Gauß · Heute, 10:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lukas Gauß

Sa., 30.05.2026, 16:00 Uhr TSV Holzelfingen Holzelfingen FC Engstingen Engstingen 16:00 PUSH

Wenn am Samstag um 16 Uhr in Holzelfingen der Anpfiff zum Derby zwischen TSV Holzelfingen und dem FC Engstingen ertönt, ist alles angerichtet für einen Fußballnachmittag mit besonderer Atmosphäre. Bereits um 14 Uhr treffen im „kleinen Derby“ die zweiten Mannschaften beider Vereine aufeinander, ehe anschließend das große Duell der ersten Mannschaften folgt. Die Voraussetzungen könnten kaum spannender sein: Holzelfingen geht als frischgebackener Meister in die Partie und kann nach einer überragenden Saison befreit aufspielen. Mit 21 Siegen, 3 Unentschieden und nur 2 Niederlagen dominierte der TSV bislang die Liga. Besonders zuhause präsentierte sich die Mannschaft nahezu unbezwingbar – 11 Siege und 2 Unentschieden stehen auf eigenem Platz zu Buche. Die Mission für das letzte Heimspiel ist klar: Die Heimserie soll unbedingt ohne Niederlage beendet werden.

Zusätzliche Motivation dürfte die Wimpelübergabe vor dem Spiel liefern, bei der die Meisterschaft offiziell gefeiert wird. Trotz des bereits feststehenden Titels wird der TSV das Derby keinesfalls herschenken wollen – dafür ist die Rivalität zwischen beiden Teams zu groß. Der FC Engstingen reist dagegen mit enormem Druck nach Holzelfingen. Zwei Spieltage vor Saisonende befindet sich der FCE mitten im Kampf um die Relegation. Aktuell steht Engstingen auf Rang vier mit 56 Punkten. Der FC Sonnenbühl belegt mit 59 Punkten derzeit Platz zwei, hat allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert als die Konkurrenz. Dadurch ist für Engstingen weiterhin alles möglich – zumal der Rückstand auf den Relegationsplatz minimal ist und jeder Punkt im Saisonendspurt entscheidend sein kann.