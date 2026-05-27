TSV Holzelfingen empfängt den FC Engstingen zum Derby

Wenn am Samstag um 16 Uhr in Holzelfingen der Anpfiff zum Derby zwischen TSV Holzelfingen und dem FC Engstingen ertönt, ist alles angerichtet für einen Fußballnachmittag mit besonderer Atmosphäre. Bereits um 14 Uhr treffen im „kleinen Derby“ die zweiten Mannschaften beider Vereine aufeinander, ehe anschließend das große Duell der ersten Mannschaften folgt.
Die Voraussetzungen könnten kaum spannender sein: Holzelfingen geht als frischgebackener Meister in die Partie und kann nach einer überragenden Saison befreit aufspielen. Mit 21 Siegen, 3 Unentschieden und nur 2 Niederlagen dominierte der TSV bislang die Liga. Besonders zuhause präsentierte sich die Mannschaft nahezu unbezwingbar – 11 Siege und 2 Unentschieden stehen auf eigenem Platz zu Buche. Die Mission für das letzte Heimspiel ist klar: Die Heimserie soll unbedingt ohne Niederlage beendet werden.
Zusätzliche Motivation dürfte die Wimpelübergabe vor dem Spiel liefern, bei der die Meisterschaft offiziell gefeiert wird. Trotz des bereits feststehenden Titels wird der TSV das Derby keinesfalls herschenken wollen – dafür ist die Rivalität zwischen beiden Teams zu groß.
Der FC Engstingen reist dagegen mit enormem Druck nach Holzelfingen. Zwei Spieltage vor Saisonende befindet sich der FCE mitten im Kampf um die Relegation. Aktuell steht Engstingen auf Rang vier mit 56 Punkten. Der FC Sonnenbühl belegt mit 59 Punkten derzeit Platz zwei, hat allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert als die Konkurrenz. Dadurch ist für Engstingen weiterhin alles möglich – zumal der Rückstand auf den Relegationsplatz minimal ist und jeder Punkt im Saisonendspurt entscheidend sein kann.
Die Bilanz des FCE liest sich ebenfalls stark: 18 Siege, 2 Unentschieden und 6 Niederlagen sprechen für eine konstant gute Runde. Auch die Form stimmt mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen. Dennoch spricht die jüngere Derby-Historie eher für Holzelfingen: Das Hinspiel gewann der TSV mit 3:1, zudem konnte Engstingen nur eines der letzten fünf Liga-Duelle für sich entscheiden.
Besonders bitter für den FCE: Der ehemaliger Holzelfinger Spieler Bennett Werz, der sich nach der Saison dem VfL Pfullingen II anschließen wird, fehlt verletzungsbedingt und kann im Derby nicht mitwirken.
Bei angekündigtem Traumwetter werden zahlreiche Zuschauer erwartet. Die Verantwortlichen hoffen auf eine Derbykulisse, die dem Spiel den passenden Rahmen verleiht. Und auch nach Abpfiff ist noch lange nicht Schluss: Im Anschluss wartet gemeinsam das Finale der UEFA Champions League, ehe ab 20 Uhr die Engstinger Band „Albrocker“ für den musikalischen Ausklang sorgt.
Die Zuschauer dürfen sich somit auf weit mehr als nur ein Fußballspiel freuen – Holzelfingen erwartet ein emotionaler Fußballtag mit Derbycharakter und jeder Menge Stimmung rund um den Sportplatz.