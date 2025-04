TSV Holvede-Halvesbostel: Blick auf die Relegation

Das macht den TSV in dieser Saison so stark

In der aktuellen Spielzeit belegt der TSV Holvede-Halvesbostel den dritten Platz in der Kreisliga Harburg. "Was uns wirklich stark macht, ist unser überragender Zusammenhalt und der Teamgeist“, so der Trainer auf die Frage, was den TSV in dieser Saison auszeichnet. "Wir waren vor einem Jahr auf einem ähnlichen Tabellenplatz, sind zum Ende hin aber eingebrochen", erinnert sich Löhn. "Unser Ziel ist es, konstanter zu werden und solche Leistungseinbrüche zu vermeiden."

Dabei spielt auch die Zusammensetzung der Mannschaft eine Rolle. Löhn verweist auf das junge Durchschnittsalter: "In der Startelf stehen meistens sechs bis sieben Spieler, die um die 21 Jahre alt sind. Leistungsschwankungen sind da kaum vermeidbar."